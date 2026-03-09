Pago impuesto predial

¿Ya pagó su impuesto predial este 2026? Lo que cambia según la ciudad

El impuesto predial es una obligación anual para los propietarios de inmuebles en Colombia. Sin embargo, las fechas de pago, descuentos y formas de liquidación pueden variar según la ciudad o municipio donde esté ubicado el predio.

Margarita Briceño Delgado

9 de marzo de 2026, 10:08 a. m.
Propietarios de viviendas y locales deben pagar el impuesto predial en 2026 en cualquiera de los sitios autorizados en su municipio.
Propietarios de viviendas y locales deben pagar el impuesto predial en 2026 en cualquiera de los sitios autorizados en su municipio. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Alcaldía de Cali

Los propietarios de viviendas, locales o terrenos en Colombia deben cumplir cada año con el pago del impuesto predial.

Para 2026, las autoridades recuerdan que este tributo no se gestiona de forma nacional, sino que depende de cada municipio.

Importante anuncio de la Alcaldía de Barranquilla sobre el impuesto predial 2026

Un impuesto municipal que cambia según la ciudad

El impuesto predial es una obligación tributaria anual que deben pagar los propietarios, poseedores o usufructuarios de bienes inmuebles en Colombia.

Aunque aplica en todo el país, su liquidación, fechas de pago, descuentos y beneficios no son iguales para todos los ciudadanos.

El tributo es administrado por cada municipio o distrito a través de sus secretarías de Hacienda.

Sin embargo, el principio general del impuesto es el mismo: se calcula con base en el avalúo catastral del inmueble registrado ante las autoridades.

Aunque el impuesto predial existe en todo el país, no se paga igual en todas las ciudades. Cada municipio define:

  • El calendario tributario (fechas de pago).
  • Los descuentos por pronto pago.
  • Las formas de pago (en línea, bancos, cuotas, etc.).

Lo único que es común en todo el país es que el impuesto se calcula con base en el avalúo catastral del inmueble y debe ser pagado por los propietarios o poseedores del predio al municipio donde está ubicado.

Cada municipio en Colombia fija sus fechas y descuentos para el pago del impuesto predial
Cada municipio en Colombia fija sus fechas y descuentos para el pago del impuesto predial Foto: Foto: Secretaría de Hacienda de Armenia

Así cambia el pago del impuesto predial según la ciudad en Colombia

Al tratarse de un impuesto territorial, cada administración local fija su propio calendario tributario.

En Bogotá, el impuesto predial se paga a través de la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.

Los contribuyentes pueden consultar y descargar la factura ingresando al portal Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.

Desde este medio, es posible realizar el pago en línea mediante PSE o imprimir el recibo para cancelarlo en entidades bancarias autorizadas.

En Medellín, el impuesto predial se puede pagar virtualmente en el portal oficial de la Alcaldía o de forma presencial en puntos autorizados.

Los contribuyentes ingresan al sistema de pago de impuestos del municipio, consultan su factura con los datos del predio y pueden hacer su pago mediante medios electrónicos.

También existe la opción de pagar en bancos autorizados o en las taquillas de Tesorería del Centro Administrativo Distrital.

En Cali, los ciudadanos pueden consultar y pagar el impuesto predial desde la página oficial de la Alcaldía, ingresando el número o identificación del predio para descargar la factura.

El pago puede hacerse en línea o de manera presencial en el Centro Administrativo Municipal (CAM) y otros puntos autorizados.

En Barranquilla, el Distrito habilita el pago del predial a través de su portal web o mediante domiciliación bancaria, permitiendo incluso pagar el impuesto en cuotas mensuales sin intereses.

En la mayoría de ciudades también se permite pagar de forma presencial en puntos de atención o centros administrativos municipales.

Tenga en cuenta que si usted tiene propiedades en diferentes ciudades, debe consultar la Secretaría de Hacienda de cada municipio, porque las fechas, beneficios y plataformas de pago pueden cambiar.

El valor del impuesto se determina principalmente a partir del avalúo catastral del inmueble, que refleja el valor fiscal del predio según el catastro.

Sobre ese avalúo se aplica una tarifa definida por el municipio.

En algunos casos, cuando un predio no tiene avalúo catastral actualizado, las autoridades pueden establecer bases gravables mínimas para calcular el impuesto, como ocurre en algunas resoluciones distritales para la vigencia 2026.

Las autoridades recomiendan consultar siempre la página oficial de la alcaldía o de la Secretaría de Hacienda local para conocer el valor exacto y evitar sanciones por mora.

