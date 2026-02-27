Barranquilla
Importante anuncio de la Alcaldía de Barranquilla sobre el impuesto predial 2026
La Alcaldía de Barranquilla ha indicado cuál sería el beneficio para quienes efectúen el pago antes del 27 de marzo.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
27 de febrero de 2026, 12:51 p. m.
Descuento por pago en impuesto predial en Barranquilla Foto: Semana. Guillermo Torres
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento