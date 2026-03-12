MinTrabajo señala el 16 de julio como fecha límite para que colombianos se trasladen entre regímenes pensionales

En la tarde del 12 de marzo de 2026, el Ministerio de Trabajo emitió una nueva comunicación en la cual confirma la fecha límite que tienen los colombianos afiliados al sistema de pensiones en Colombia para acreditar los requisitos de la oportunidad de traslado entre regímenes pensionales, prevista en los artículos 76 de la Ley 2381 de 2024 y 12 del Decreto 1225 de 2024, será hasta el 16 de julio de 2026.

Hace algunos meses, tras la aprobación de la reforma pensional, actualmente en proceso de revisión, se anunciaron modificaciones en varios componentes del sistema. Entre ellos se encuentra el traslado entre regímenes, un mecanismo que permite a los afiliados cambiar del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM), o viceversa.

Cada uno de los fondos de pensiones debe validar el trámite para realizar el cambio de fondo. Foto: getty images

“Los cotizantes podrán continuar acreditando las obligaciones para acceder a la oportunidad de traslado hasta el momento en que la Corte Constitucional determine la nueva fecha de entrada en vigencia de la ley, teniendo en todo caso como plazo máximo para solicitar el traslado el término de dos (2) años previsto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, esto es, hasta el 16 de julio de 2026″, señala MinTrabajo.

A pesar de que inicialmente el límite temporal para acreditar las semanas para acceder a la oportunidad de traslado se había fijado hasta el 30 de junio de 2025, este límite dejó de producir efectos mientras no exista un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional sobre la vigencia integral de la ley.

El cambio se daría tras revisar que el usuario cumpla con todos los requerimientos. Foto: getty images

Así lo aclaró en comunicación escrita el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, a los presidentes de Colpensiones y Asofondos, a quienes compartió el sustento jurídico sobre la fecha límite para acreditar los requisitos de la oportunidad de traslado previstos en la Ley 2381 de 2024 y del Decreto 1225 del mismo año.

Por último, el ministro de la cartera laboral señaló que el artículo 76 de la Ley 2381 establece que las personas que cuenten con 750 semanas cotizadas, en el caso de las mujeres, y 900, en el caso de los hombres, y a quienes les falten menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, tendrán un término de dos años contados a partir de la promulgación de la ley (16 de julio de 2024) para solicitar el traslado de régimen.