Finanzas

Pensiones en Colombia: estos son los periodos y semanas de cotización que dejarán de sumarle para su jubilación

Las normativas del país indican el número de semanas necesarias para la pensión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

7 de marzo de 2026, 6:49 a. m.
Las personas deben conocer el número de semanas cotizadas.
Las personas deben conocer el número de semanas cotizadas. Foto: Agencia 123rf
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Más de Consumo inteligente

Este es el proceso para trasladarse al fondo de pensiones

¿Qué formulario se necesita para trasladarse a Colpensiones antes del 16 de julio de 2026?

Salario Mínimo 2026

Miles de jóvenes recibirán dinero de Prosperidad Social: cuándo se girará y más dudas del beneficio

Largas flas en tiendas D1 por cuenta de ciudadanos que salieron masivamente a comprar.

D1 lanza atractivo producto para el hogar que cambiará por completo su forma de cocinar

Habrá medidas de ley seca para las elecciones del 8 de marzo

¿Cuál es la multa por vender o comprar alcohol durante la ley seca en las elecciones legislativas? Le contamos

Reportes en Datacrédito y otras centrales de riesgo podrán eliminarse de manera más rápida.

Datacrédito revela guía práctica para quienes están metidos en problemas financieros: salga de deudas fácil

Deudas - Finanzas Persnales - Crédito - Datacrédito

Datacrédito explica las opciones de financiamiento para las personas que viven un momento financieramente retador

El proyecto modifica la Ley 675 de 2001 para mejorar la convivencia entre vecinos y mascotas.

Dueños de mascotas podrán recibir multa económica por incumplir reglamento de los conjuntos

Factura de gas podría salir más barata, por medida de la Creg

Alivio en la factura del gas: la Creg ordena devolver $150.000 millones a usuarios porque les aplicaron un aumento en tarifas

Los usuarios deben estar alertas ante mensajes que solicitan respuestas rápidas y clics en enlaces sospechosos.

La trampa del supuesto descuento de un seguro bancario. Banco de Bogotá alerta por mensajes fraudulentos

Noticias Destacadas