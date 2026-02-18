Empresas

Nequi y Bancolombia suspenderán servicios varios días en febrero: estas son las fechas y horas

Esta es la razón que expuso el banco para realizar dicha interrupción.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 9:37 a. m.
La plataforma anunció que durante el mes de febrero suspenderá sus servicios por varios días y en franjas horarias específicas.
Las billeteras virtuales se han vuelto plataformas populares en Colombia y han logrado una gran acogida, dada la comodidad, rapidez y facilidad de uso sin barreras bancarias tradicionales, eliminando el uso del dinero en efectivo e incentivando la digitalización y el avance tecnológico en este sector.

Las billeteras permiten crear cuentas usando únicamente un dispositivo celular, además de hacer pagos ágiles a través de un código QR, transferir dinero, invertir en CDT y otros productos, así como solicitar créditos y obtener desembolsos en minutos.

Perder un celular puede significar mucho más que quedarse sin un dispositivo.
Nequi es una de las plataformas que más ha ganado popularidad en el país, dadas las herramientas financieras que ofrece, pues además de funcionar como una billetera, ha integrado otras herramientas, entre las que se encuentran el pago de servicios públicos, la recarga de minutos e internet en celulares, entre otros.

Nequi anunció nueva función para sus usuarios, los cambios ayudarían a las finanzas de las personas

Hace algunas horas, la plataforma anunció que durante el mes de febrero suspenderá sus servicios por varios días y en franjas horarias específicas. Dicha suspensión también se hará en la app de Bancolombia.

La app informó que los horarios en los que se suspenderá es entre las 10:30 p. m. del sábado 21 y las 3:30 a. m. del domingo 22 de febrero de 2026. Esta situación se da tras un mantenimiento programado por parte del banco.

Las herramientas digitales han tomado un rol fundamental para facilitar la gestión de la plata. Las billeteras digitales se han convertido en un aliado para las personas y los negocios en el manejo de sus finanzas.
La medida será aplicada en todo el país y afectará las operaciones específicas entre ambas plataformas, tanto Nequi como la app Bancolombia.

Precisan que durante el tiempo de mantenimiento no se podrán llevar a cabo tareas como el envío de dinero entre Bancolombia y Nequi. Tampoco se podrán hacer pagos a través del QR entre cuentas Bancolombia y tampoco estará disponible el servicio de recepción de remesas.

Davivienda confirma cierre temporal de varias de sus oficinas: conozca la razón de los ajustes en sus horarios

Esta suspensión hace parte de un programa rutinario para realizar intervenciones técnicas, por lo que se hará de manera temporal. Es por ello que el banco advierte a los usuarios que se anticipen a realizar sus transacciones y procesos antes de la interrupción, para que eviten inconvenientes y dolores de cabeza.

Sin embargo, otros servicios sí estarán disponibles, como el envío de Nequi a otros bancos y los retiros en cajeros Bancolombia.

