Davivienda confirma cierre temporal de varias de sus oficinas: conozca la razón de los ajustes en sus horarios

Evite dolores de cabeza y tenga en cuenta las fechas.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 1:46 p. m.
Estos son los cambios que tendrá el banco Davivienda
Estos son los cambios que tendrá el banco Davivienda

Davivienda es uno de los bancos más importantes del país. De hecho, es reconocido como el segundo con mayor número de usuarios dentro del sistema financiero, por lo que algunas decisiones relacionadas con sus dinámicas, operaciones y otros aspectos impactan a millones de personas.

Hace algunos días se conoció un nuevo cambio que se implementará en la entidad, tras el cierre temporal de algunas de sus oficinas. Se trata de una medida que se aplicará específicamente en siete puntos de atención.

Banco (Getty)
Estos son los cambios que tendrá el banco en la fecha. Foto: Getty Images

Seis de los puntos están ubicados en la ciudad de Barranquilla y uno en Santa Marta. Según informó la entidad, estos puntos cerrarán de manera temporal los días lunes 16 y martes 17 de febrero.

La decisión se da en el marco de las celebraciones del Carnaval de Barranquilla, una festividad que se lleva a cabo en la capital del Atlántico y que suele generar ajustes en las operaciones de distintas empresas que prestan servicios a los ciudadanos.

¿En qué consiste el nuevo impuesto del Gobierno Petro que afectaría a 15.000 empresas?
La apuesta es potenciar lo mejor de las dos organizaciones para ofrecer a los clientes soluciones innovadoras con acceso a una oferta de valor global caracterizada por atributos de Davivienda: ser sencilla, confiable y amigable.
Estos son los cambios que tendrá el banco en la fecha. Foto: Daniel reina-semana
Más viajeros y mayor gasto: el balance turístico de 2025

Dada esta coyuntura, la recomendación para los clientes es estar atentos a los ajustes operativos, con el fin de evitar inconvenientes al momento de realizar transacciones, retirar dinero o solicitar créditos de manera presencial en las oficinas.

Esta es la lista de oficinas en Barranquilla que no operarán durante esos días:

  • Barranquilla Americano: Cra. 38#74-179
  • Barranquilla Buenavista: Cll. 99 #52-79
  • Barranquilla Calle 84: Cll. 84 #49c - 76
  • Barranquilla Calle 93: Cll. 93 # 45b - 25
  • Barranquilla Centro: Cll. 38 # 43 - 124
  • Barranquilla Prado: Cll. 74 # 53 - 13

En Santa Marta, la oficina que no abrirá es la ubicada en la cra. 4 # 14 - 57.

Tenga en cuenta que, pese al cierre temporal de las oficinas, podrá continuar realizando operaciones bancarias a través de los canales digitales de la entidad, como la aplicación móvil y el chat virtual.

Cajeros
Estos son los cambios que tendrá el banco en la fecha. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

