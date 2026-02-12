Turismo

Más viajeros y mayor gasto: el balance turístico de 2025

Estados Unidos, Panamá y Canadá lideraron el gasto promedio por tarjeta en el país.

Redacción Economía
12 de febrero de 2026, 11:50 a. m.
Diciembre, enero y marzo fueron los meses con mayor volumen de transacciones.
Diciembre, enero y marzo fueron los meses con mayor volumen de transacciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

El turismo internacional en Colombia cerró 2025 con cifras que reflejan una recuperación sostenida y un mayor dinamismo en el consumo de servicios turísticos.

De acuerdo con datos de ProColombia, basados en cifras de Credibanco, los visitantes extranjeros realizaron compras por USD 2.480 millones a través de tarjetas de crédito, lo que representó un crecimiento del 5,2 % frente a 2024.

Dentro de este panorama, el segmento de agencias de viajes tuvo un comportamiento destacado. El gasto efectuado por turistas internacionales en este canal alcanzó los USD 163 millones en 2025, con un incremento del 8,2 % respecto al año 2024.

El destino colombiano reconocido como uno de los mejores del mundo para hacer turismo; se precia de tener un gran clima

La cifra confirma el papel estratégico de estas empresas en la comercialización de Colombia como destino y en la articulación de la cadena de valor del sector.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO, señaló que estos resultados no solo evidencian un mayor flujo de viajeros, sino también un aumento en el valor promedio de las compras realizadas por los visitantes.

El crecimiento del gasto promedio por tarjeta fue superior al 50 % frente a 2024, alcanzando los USD 325,5, un indicador que sugiere mayor gasto por experiencia y estadía.

El análisis por mercados emisores muestra que Estados Unidos lideró el gasto por tarjeta con un promedio de USD 383, seguido por Panamá con USD 376 y Canadá con USD 366.

Turismo cultural: el nuevo festival que llega a Bogotá y combina música, arte y gastronomía

Además, se registraron crecimientos superiores al 100% en mercados como Perú, República Dominicana y Ecuador, lo que amplía la base regional de visitantes con alto potencial de consumo.

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.
Estados Unidos lideró el ranking de gasto por visitante. Foto: ProColombia

En cuanto a la estacionalidad, los meses de mayor actividad en transacciones se concentraron entre el cierre y el inicio de año.

Diciembre, enero y marzo registraron montos que oscilaron entre USD 237,9 millones y USD 241,7 millones, reflejando la incidencia de la temporada alta en el comportamiento del gasto.

Las cifras, respaldadas por AnalitiCo – Credibanco y procesadas por ProColombia, confirman que el turismo receptivo continúa consolidándose como una fuente relevante de divisas para el país.

La isla del Caribe que tuvo una fuerte caída en el turismo en 2025; estas son las razones

Más allá del número de visitantes, el aumento en el gasto promedio y en el uso de canales formales de pago sugiere una mayor formalización y sofisticación del consumo turístico.

Para el sector, el reto ahora será mantener este ritmo de crecimiento, diversificar mercados emisores y fortalecer la oferta de valor en agencias de viajes, que siguen siendo un eslabón clave en la experiencia del viajero internacional.

