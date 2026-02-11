MinComercio hizo llamado para renovar el Registro Nacional de Turismo de la vigencia 2026

El Ministerio de Comercio invitó este miércoles, 11 de febrero, a todos los prestadores de servicios turísticos a realizar de manera oportuna la renovación del Registro Nacional de Turismo (RNT) para la vigencia 2026.

Según señaló la entidad, este trámite, de carácter obligatorio, permite la operación legal de los establecimientos y contribuye a la formalización y fortalecimiento del sector.

“De acuerdo con el decreto 1836 de 2021, el RNT no es solo un requisito administrativo, sino una herramienta clave para generar confianza, promover la transparencia y garantizar condiciones adecuadas para quienes visitan Colombia”, indicó.

La normativa establece que el periodo de renovación inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de marzo.

“Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reiteramos la invitación a todos los prestadores de servicios turísticos a renovar a tiempo el RNT y seguir impulsando el turismo formal, confiable y de calidad. Cumplir con este requisito es una muestra de compromiso con el sector, con los visitantes y con el desarrollo del País de la Belleza”, sostuvo el viceministro (e) de Turismo, Juan Sebastián Sánchez.

No realizar la renovación dentro del plazo establecido genera la suspensión automática del registro a partir de la medianoche del 1 de abril, “lo que puede acarrear sanciones y la imposibilidad de operar legalmente. El trámite de renovación del RNT es 100 % virtual y se realiza a través de la página de Confecámaras, donde los prestadores turísticos encontrarán manuales y videos tutoriales que los acompañan paso a paso durante este proceso de manera ágil y segura".

¿Qué es el Registro Nacional de Turismo - RNT?

El Registro Nacional de Turismo es el requisito previo y obligatorio que habilita la prestación de los servicios turísticos en el país. Contar con el RNT vigente acredita la formalidad del prestador y respalda la calidad y legalidad de los servicios ofrecidos.

Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo generó el abecé sobre la formalización turística, con el fin de que las personas involucradas en el trámite puedan consultarlo y les facilite el entendimiento y el registro del mismo.

Colombia alcanzó 646.770 reservas aéreas internacionales, ubicándose como uno de los destinos con mayor volumen de ellas en la región en los primeros cinco meses de este año.

De acuerdo con ProColombia, Colombia se posiciona por encima de destinos competidores como Costa Rica, Chile y Perú, y se mantiene detrás de México.

“Este comportamiento representa un crecimiento del 6,4 % frente al mismo periodo del año anterior y refleja el fortalecimiento de la conectividad aérea y el interés sostenido de los viajeros internacionales por el país”, indicó la entidad.

Con base en la información suministrada por la plataforma Amadeus–ForwardKeys, analizada por ProColombia, Colombia registra “una participación destacada dentro del total de reservas aéreas hacia los principales destinos de América Latina. Este comportamiento está respaldado por una mayor conectividad aérea, una oferta turística diversificada y un creciente interés de los viajeros internacionales”.