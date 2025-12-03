Lök Foods: el sabor colombiano que conquista el mundo ahora es reconocido por Analdex y Procolombia

El cacao colombiano sigue ganando terreno en los mercados más exigentes del mundo y Lök Foods es hoy uno de los nombres que mejor encarna esa transformación. Lo que comenzó como una idea disruptiva en una industria dominada por las golosinas terminó convirtiéndose en una marca referente del chocolate premium, con una operación que ya produce 30 toneladas al mes desde su fábrica en el nororiente de Bogotá. Más del 60 por ciento de su cacao es utilizado en recetas sin azúcar ni leche añadida, una apuesta que le ha permitido destacarse en la categoría de alto valor agregado y conquistar una red de 45.000 puntos de venta en Colombia, 2.500 en China, 3.000 en Panamá, 4.500 en Estados Unidos y 250 en Austria, además del crecimiento sostenido de su canal digital. Sus exportaciones también han llegado a Rumania, Francia y México, consolidando una presencia global que, hasta hace pocos años, parecía impensable.

Lök Foods recibió el Premio Nacional al Mérito Exportador 2025 en la categoría de pequeña empresa exportadora, otorgado por Analdex junto con ProColombia, un reconocimiento que ratifica su crecimiento sostenido, la innovación en su portafolio y la solidez de su estrategia internacional. Este galardón fue entregado durante el 37.º Congreso Nacional de Exportadores, y su valor trasciende la medalla: para muchos en el gremio, significa aval, visibilidad y confianza para captar nuevos mercados y socios.

María Carolina Angulo recibió el Premio Nacional al Mérito Exportador 2025. | Foto: A.P.I.

“Desde el primer día tuvimos una visión global. El mercado local fue el punto de partida, pero el propósito siempre ha sido posicionar el cacao colombiano como un referente en la categoría gourmet internacional”, explica Angulo.

La empresa ha hecho de la internacionalización parte de su ADN. Desde sus primeros años entendió que el cacao colombiano tenía el potencial de ingresar a la categoría gourmet global y desarrolló una estrategia de expansión adaptada a cada país, fortaleciendo alianzas logísticas, acuerdos comerciales y una propuesta de valor centrada en la pureza del producto y la narrativa de origen. Ese enfoque, sumado a su diseño, su apuesta por ingredientes naturales y su modelo operativo escalable, la ha convertido en un caso de éxito dentro del ecosistema exportador. Para la fundadora y CEO de Lök Foods, María Carolina Angulo, el mercado local fue apenas el punto de partida: “El propósito siempre ha sido posicionar el cacao colombiano como un referente en la categoría gourmet internacional”.

El premio de Analdex y ProColombia es, además de un reconocimiento público, una herramienta estratégica que abre puertas a nuevos inversionistas, clientes y plataformas internacionales. Para Lök, funciona como un sello de confianza ante los compradores globales y como un trampolín para acceder a ferias, programas especializados y mecanismos de apoyo para empresas exportadoras con alto potencial de crecimiento. La compañía ya planea expandir su distribución en Asia, fortalecer su presencia en Norteamérica y ampliar su llegada en Europa, aprovechando el auge global de los chocolates naturales y el interés creciente por productos con origen trazable.