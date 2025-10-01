Chocolate premium
Transformar familias cacaoteras a través del comercio justo
Lök Foods es una compañía colombiana que está llevando chocolate oscuro de origen nacional a las estanterías de comercios mundiales. Esto ha sido posible gracias al apoyo y comercio justo para las familias cacaoteras y su posicionamiento como un producto premium de alto valor nutricional.
El cacao es uno de los alimentos sustitutivos de los cultivos ilícitos en varias regiones del país. Así, el trabajo realizado por Lök Foods con cerca de 62 mil familias cacaoteras en Colombia para la producción de chocolate oscuro ha sido una palanca de transformación e impacto social para la agroindustria y la economía de estas familias y del país.
A través de la producción y comercialización de este alimento a escala local y global, esta compañía, cofundada y dirigida por María Carolina Angulo, ha impactado a los agricultores al ofrecerles acompañamiento, formación y una retribución económica más estable y digna.
Otro de los factores de impacto social y cultural ha sido el de formar a los consumidores en la inclusión del chocolate oscuro en la canasta familiar, sin aditivos de leche o azúcares, como un superalimento que promueve y estimula una sana nutrición.
Hoy, este alimento de origen colombiano es reconocido en el mundo por su fino aroma, gracias a la genética y a las condiciones ambientales por la posición geográfica de Colombia que ya se encuentra en los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia.