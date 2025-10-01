Transformar familias cacaoteras a través del comercio justo

El cacao es uno de los alimentos sustitutivos de los cultivos ilícitos en varias regiones del país. Así, el trabajo realizado por Lök Foods con cerca de 62 mil familias cacaoteras en Colombia para la producción de chocolate oscuro ha sido una palanca de transformación e impacto social para la agroindustria y la economía de estas familias y del país.

A través de la producción y comercialización de este alimento a escala local y global, esta compañía, cofundada y dirigida por María Carolina Angulo, ha impactado a los agricultores al ofrecerles acompañamiento, formación y una retribución económica más estable y digna.

Otro de los factores de impacto social y cultural ha sido el de formar a los consumidores en la inclusión del chocolate oscuro en la canasta familiar, sin aditivos de leche o azúcares, como un superalimento que promueve y estimula una sana nutrición.