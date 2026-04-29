Seguros a la medida de las pymes: así funciona el nuevo producto del Banco de Bogotá en alianza con Seguros Alfa

El Banco de Bogotá presentó ‘Contigo en tu Negocio’, un seguro empresarial desarrollado en alianza con Seguros Alfa y diseñado para las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa hace parte del programa ‘Larga Vida a las PYMEs’ e incorpora la protección patrimonial como un nuevo componente de la oferta integral del banco, que ya incluía soluciones de liquidez, crecimiento y digitalización.

Anderson Monsalve, director de Banca Pyme del Banco de Bogotá, explica que el producto cubre activos productivos como edificios, inventarios, maquinaria y equipos electrónicos, e incluye auxilio por rotura y apoyo económico en caso de inactividad operativa.

Este producto cuenta con el respaldo técnico y la experiencia aseguradora de Seguros Alfa, que estructuró las coberturas y asistencias para responder a los principales riesgos del segmento.

Para facilitar el acceso, ‘Contigo en tu Negocio’ cuenta con ocho planes ajustables según el tamaño del negocio y modalidades de pago mensual o anual, con un proceso de vinculación ágil pensado para la dinámica de las pymes colombianas.

¿Qué los motivó a dar el paso al sector asegurador?

ANDERSON MONSALVE: El lanzamiento de “Contigo en tu Negocio”, en alianza con Seguros Alfa, responde a la evolución natural de nuestra propuesta para el segmento pyme. Bajo el programa ‘Larga Vida a las PYMEs’ hemos fortalecido soluciones de liquidez, crecimiento y digitalización, y ahora incorporamos la protección patrimonial como un componente esencial para la sostenibilidad financiera de los negocios.

Acompañar a las pymes significa impulsar su expansión, fortalecer su estabilidad y consolidar su capacidad de adaptación frente a los desafíos del entorno. Con esta solución integramos la gestión del riesgo como un eje estratégico dentro de nuestra oferta integral, aportando mayor solidez financiera y contribuyendo a un tejido empresarial más resiliente y competitivo.

¿Cuál es el gran diferencial de ‘Contigo en tu Negocio’ frente a otras alternativas de seguro empresarial disponibles en el mercado?

A.M.: ‘Contigo en tu Negocio’ fue estructurado específicamente para la dinámica operativa de las pequeñas y medianas empresas. Integra cobertura sobre activos productivos como edificios, contenidos, inventarios, maquinaria y equipos electrónicos, e incorpora auxilio por rotura y apoyo económico por inactividad, permitiendo que la empresa mantenga estabilidad financiera mientras retoma su operación.

Su diferencial está en la estructura y facilidad de acceso: ofrece ocho planes ajustables según el tamaño y necesidad del negocio, modalidades de pago mensual o anual, y un proceso ágil que facilita su vinculación. Esto permite contar con una solución alineada a la escala y realidad del segmento.

Esta solución busca reducir esa vulnerabilidad mediante un seguro accesible, fácil de entender y adaptado al tamaño y necesidades de cada empresa. Foto: Banco de Bogotá - API

¿Qué problema puntual del empresario pequeño busca resolver esta solución?

A.M.: Las pymes operan en entornos en los que eventos como daños materiales, robos o fallas en maquinaria pueden generar interrupciones que impactan directamente su flujo de caja y capacidad de operación. En empresas de menor escala, este tipo de situaciones puede tener efectos financieros más sensibles si no cuentan con mecanismos adecuados de protección.

Esta solución busca reducir esa vulnerabilidad mediante un seguro accesible, fácil de entender y adaptado al tamaño y necesidades de cada empresa. El objetivo es que el empresario pueda anticiparse a los riesgos y proteger su operación con una herramienta clara que le permita concentrarse en hacer crecer su negocio con mayor tranquilidad.

Una solución que aporta al tejido empresarial del país…

A.M.: Exacto. Representa una evolución en la manera en que acompañamos al empresario. Hoy la competitividad depende de crecer y de gestionar adecuadamente los riesgos que pueden afectar la operación. Integrar soluciones de protección dentro de la oferta financiera responde a una visión más integral de empresa, en la que la planeación y la previsión son tan relevantes como la inversión.

En este camino, la alianza con Seguros Alfa nos permite complementar nuestra propuesta con respaldo asegurador especializado, fortaleciendo la capacidad de las pymes para anticiparse a los riesgos y operar con mayor estabilidad.

En el Banco de Bogotá creemos en el poder de las pymes y las acompañamos para que sean más competitivas y protagonistas del progreso empresarial de Colombia.

*Contenido elaborado con el apoyo del Banco de Bogotá.