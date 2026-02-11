¿En qué consiste el nuevo impuesto del Gobierno Petro que afectaría a 15.000 empresas?

El país vive momentos críticos por las fuertes inundaciones que se han presentado en Montería, afectando a miles de personas y a sectores económicos fundamentales para esa zona del país.

Por esta razón, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que se pondría en marcha una nueva emergencia económica para poder enfrentar la situación que ha puesto en jaque a miles de ciudadanos.

“Esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica. En un decreto posterior estableceríamos el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, señaló el ministro de Hacienda.

Por medio del nuevo impuesto, 15.000 empresas del país se verían afectadas al tener que cumplir con la obligación que busca reunir 8 billones de pesos.

El líder de la cartera destacó que el tributo iría enfocado a las personas jurídicas, las cuales contarán con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, lo que sería equivalente a $10.400 millones.

Las tarifas que se aplicarían a las empresas serían de un 0,6 % para las que en sus registros cuenten con patrimonios líquidos de 10.000 millones de pesos y, por otra parte, una tasa de un 1,2 % en el caso de las que superen los 30.000 millones de pesos.

Reacciones de los gremios

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió a la imposición del impuesto, señalando que este afectaría las inversiones de las empresas, lo cual se sumaría a diversas medidas que, según el líder gremial, han afectado la actividad empresarial.

“¡Anuncian impuesto al patrimonio para las empresas! Esto no es otra cosa que el impuesto a la inversión, el impuesto a la decisión de las empresas de tener recursos en Colombia para poder desarrollar el país. Se suma a las tributarias de la reforma de 2022 de José Antonio Ocampo, a las decisiones de impuestos al uso de energía, a las decisiones en materia laboral, a las actuaciones de la SIC, a la estigmatización del sector empresarial, entre muchas otras acciones en contra de la actividad empresarial”, señaló Mac Master.

Por su parte, el exministro José Manuel Restrepo señaló que, por medio de estos impuestos, se estaría espantando la inversión de las empresas del país.

Es increíble que el gobierno siga proponiendo irracionalidades. A quien se le ocurre gravar la riqueza y la inversión productiva con un impuesto al patrimonio a empresas para seguir espantando la inversión ?? Acaso no se dan cuenta que la relación inversión a PIB es hoy la peor… https://t.co/nb0X2FYeMj pic.twitter.com/hc7Ol7j4dL — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) February 11, 2026

“Es increíble que el Gobierno siga proponiendo irracionalidades. ¿A quién se le ocurre gravar la riqueza y la inversión productiva con un impuesto al patrimonio a empresas para seguir espantando la inversión? ¿Acaso no se dan cuenta de que la relación inversión/PIB es hoy la peor en más de dos décadas?”, señaló Restrepo.