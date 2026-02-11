Economía

Dólar cerró más caro en la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026

Miles de personas comerciarán con la divisa.

11 de febrero de 2026, 3:04 p. m.
El precio del dólar ha fluctuado en los últimos días.
El precio del dólar ha fluctuado en los últimos días. Foto: El País

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio de 3.664 pesos. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

En medio de tensiones geopolíticas y económicas, así se movió el dólar en enero. Este es el rango que tendrá el precio en febrero

Para hoy 11 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.664, lo que significó un incremento de $ 5 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.659.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa, desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 10, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.674.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que alcanzó durante la jornada es de $ 3.683, mientras que el precio más bajo que registró al cierre es de $ 3.654. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.671.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.052 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 692,3.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,36 %, llegando a las 104.299 unidades.

Economía internacional

La creación de empleo en Estados Unidos superó las expectativas en enero, mes en el que también disminuyó la tasa de desempleo, haciendo a un lado las inquietudes sobre la marcha del mercado laboral ante las políticas económicas del presidente Donald Trump.

x
Miles de trabajadores dependen de trabajar varias horas a la semana, o incluso optan por tener dos o más empleos para aumentar ingresos. Foto: Boston Globe via Getty Images

El Departamento del Trabajo informó que en enero se registraron 130.000 nuevas contrataciones y el desempleo cayó al 4,3 %. Los analistas, según un encuesta publicada por MarketWatch, pronosticaron 55.000 nuevos contratos y una tasa de paro del 4,4 %.

En el documento también se informa de la revisión de datos del mercado laboral anteriores. En 2025 se crearon 181.000 puestos de trabajo netos, frente a los 584.000 publicados con anterioridad.

El departamento postergó la publicación de este informe, prevista inicialmente a finales de la semana pasada, debido al reciente cierre parcial del gobierno federal.

Los sectores de la sanidad, el trabajo social y la construcción aumentaron el número de empleados, mientras que en las finanzas y en el gobierno federal se redujo la cantidad de trabajadores.

*Con información de AFP.

