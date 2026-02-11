Dólar en Colombia abre al alza este martes 11 de febrero pese a debilidad global. Expectativas de inflación presionan a la divisa

El precio del dólar en Colombia abrió la jornada de este miércoles 11 de febrero en medio de presiones externas e internas: la lectura negativa del indicador de ventas minoristas en Estados Unidos, la caída del petróleo Brent y el dato de inflación local de enero, de 5,35 % anual, el cual ajustó las expectativas de los operadores financieros.

Las negociaciones cambiarias arrancaron en un nivel de 3.674,74 pesos por dólar. En los primeros 15 minutos de negociación, la cotización de la divisa tocó un nivel máximo de 3.678,11, un mínimo de 3.665,15 y promedió en 3.671,09, lo que implica un aumento de 11,38 pesos frente a la TRM vigente, que es de 3.659,71.

Aunque en la jornada del martes 10 de febrero el dólar se debilitó a nivel global, tras conocerse que las ventas minoristas en Estados Unidos no registraron crecimiento en diciembre frente a noviembre —lo que evidenció un estancamiento del consumo al cierre de 2025—, en Colombia la tasa de cambio se cotizó al alza, situando al peso como la moneda de peor desempeño en América Latina en lo corrido de la semana.

Según el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, esa alza del dólar en Colombia se soportaría en la moderación de las expectativas de inflación y de tasa de interés del Banco de la República tras conocerse la inflación de enero. “En general, después de que el resultado se ubicó prácticamente en línea con la previsión de los analistas, la expectativa de tasa del Banco a un año extraída del swap IBR pasó de 12,75 % el viernes a iniciar la semana alrededor de 12,50 %. En ese sentido, la expectativa es que las tasas del Emisor subirán, pero menos de lo que se llegó a descontar en enero, lo cual le ha quitado algo de dinamismo al peso colombiano”, indican en la entidad financiera.

La inflación de enero cambió las expectativas de los analistas en Colombia. Foto: Adobe Stock

Así mismo, el Banco de la República dio a conocer que, con corte a noviembre de 2025, la deuda externa del país llegó a 239.000 millones de dólares, equivalente a 54,8 % del PIB. El dato fue ligeramente inferior al observado en octubre en cerca de 433 millones de dólares, como resultado de las operaciones de deuda realizadas por el Ministerio de Hacienda. “Pese a ello, al analizar los sectores, es importante destacar que el sector público representa alrededor del 60 % del total de deuda externa del país y el sector privado el restante”, puntualizan en el Banco de Bogotá.

Pese a lo anterior, desde BTG Pactual indican que todas las señales dan para esperar una tendencia del dólar a la baja, por el diferencial de tasas de interés entre Colombia y economías desarrolladas, lo cual atrae capitales al país. A eso se suma una mejora del riesgo país, que actualmente se encuentra por debajo de los 200 puntos. Así mismo, ha crecido el apetito por los activos latinoamericanos.