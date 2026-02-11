Tasa de cambio

Dólar en Colombia abre al alza este martes 11 de febrero pese a debilidad global. Expectativas de inflación presionan a la divisa

La moneda se mantiene, sin embargo, por debajo de los 3.700 pesos. Expertos advierten que hay varios indicios para que se mantenga la revaluación.

Redacción Economía
11 de febrero de 2026, 8:58 a. m.
En lo corrido de la presente semana, el peso colombiano es el que más ha perdido valor frente al dólar entre las monedas latinoamericanas.
El precio del dólar en Colombia abrió la jornada de este miércoles 11 de febrero en medio de presiones externas e internas: la lectura negativa del indicador de ventas minoristas en Estados Unidos, la caída del petróleo Brent y el dato de inflación local de enero, de 5,35 % anual, el cual ajustó las expectativas de los operadores financieros.

Las negociaciones cambiarias arrancaron en un nivel de 3.674,74 pesos por dólar. En los primeros 15 minutos de negociación, la cotización de la divisa tocó un nivel máximo de 3.678,11, un mínimo de 3.665,15 y promedió en 3.671,09, lo que implica un aumento de 11,38 pesos frente a la TRM vigente, que es de 3.659,71.

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el presidente de la Reserva Federal, en medio de su pelea por las tasas de interés

Aunque en la jornada del martes 10 de febrero el dólar se debilitó a nivel global, tras conocerse que las ventas minoristas en Estados Unidos no registraron crecimiento en diciembre frente a noviembre —lo que evidenció un estancamiento del consumo al cierre de 2025—, en Colombia la tasa de cambio se cotizó al alza, situando al peso como la moneda de peor desempeño en América Latina en lo corrido de la semana.

Según el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, esa alza del dólar en Colombia se soportaría en la moderación de las expectativas de inflación y de tasa de interés del Banco de la República tras conocerse la inflación de enero. “En general, después de que el resultado se ubicó prácticamente en línea con la previsión de los analistas, la expectativa de tasa del Banco a un año extraída del swap IBR pasó de 12,75 % el viernes a iniciar la semana alrededor de 12,50 %. En ese sentido, la expectativa es que las tasas del Emisor subirán, pero menos de lo que se llegó a descontar en enero, lo cual le ha quitado algo de dinamismo al peso colombiano”, indican en la entidad financiera.

