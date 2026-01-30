MUNDO

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el presidente de la Reserva Federal, en medio de su pelea por las tasas de interés

El actual líder de la FED, Jerome Powell, terminará su mandato en mayo, donde ha soportado duros ataques del presidente.

Redacción Mundo
30 de enero de 2026, 12:33 p. m.
Donald Trump y Kevin Warsh
Donald Trump y Kevin Warsh Foto: Getty Images / AP

Donald Trump anunció a Kevin Wash en su nominación para el nuevo presidente de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), quien sirvió como gobernador de la entidad entre 2006 y 2011. Esto en medio de la dura presión política de la Casa Blanca sobre cómo fija las tasas de interés en los Estados Unidos, una disputa que el mandatario sostiene desde hace un tiempo con la FED.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Nunca te dejará tirado”, añadió el presidente de los Estados Unidos en la red social.

Warsh conocido por su experiencia en Wall Street, es visto como alguien más alineado con las posiciones de Trump, en especial su deseo de recortes de tasas. Ahora la nominación será sometida al voto del Senado, donde los republicanos tienen mayoría.

Kevin Warsh, nominado a la presidencia de la FED.
Kevin Warsh, nominado a la presidencia de la FED. Foto: AP

Desde antes de 2026, el presidente Donald Trump ha criticado repetidamente a la Reserva Federal y a su presidente, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés con la rapidez y profundidad que él considera necesarias para impulsar el crecimiento económico. Trump considera que los recortes anunciados por la Fed han sido “bastante pequeños” y ha sugerido que podrían haber sido “al menos duplicados” para beneficiar a la economía estadounidense.

En su última reunión esta semana, la Fed optó por mantener sin cambios los tipos de interés de referencia en un rango de 3,50 % a 3,75 %. El miércoles, la Fed votó 10-2 a favor de mantener sin cambios la tasa de referencia de préstamos, lo que llevó a Trump a renovar su arremetida contra Powell.

Jerome ‘demasiado tarde’ Powell volvió a negarse a recortar las tasas de interés, a pesar de que no tiene absolutamente ninguna razón para mantenerlas tan altas”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Calificó a Powell de “idiota” y añadió: “¡La Reserva Federal debería bajar sustancialmente las tasas de interés, ahora!”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Foto: Getty Images/AFP

Trump también buscó destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Powell por la remodelación de la sede del banco.

Una de las fuentes más profundas de tensión es la percepción, tanto dentro como fuera de Washington, de que Trump intenta influir en la política monetaria de un organismo que legalmente goza de independencia del Gobierno para tomar decisiones basadas en datos económicos en lugar de presión política.

*Con información de AFP.

