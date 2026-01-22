Estados Unidos

Vance defiende la economía del segundo gobierno Trump y lanza advertencia a empresas: “Serán castigadas si invierten en la China comunista”

El país de Norteamérica pretende impulsar su economía interna en lugar de depender de las importaciones o el mercado internacional.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 10:07 p. m.
El vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance.
El vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance. Foto: Getty Images

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, ofreció un discurso este jueves, 22 de enero, en el que hizo un balance de la economía en medio del segundo gobierno de Donald Trump.

“Vamos a recompensar a las empresas por invertir en Estados Unidos y penalizar a las empresas por intentar invertir en la China comunista y en lugares de todo el mundo”, indicó el alto funcionario, quien agregó que se están cosechando las recompensas y experimentando los beneficios, pues la inflación, según él, es más baja que durante la primera administración de Donald Trump, entre el 2017 y el 2021.

Vance habló sobre la economía del país durante el último año. Foto: Getty Images

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, en enero del 2025, ha manifestado que pretende impulsar la economía estadounidense, empezando a producir en el país en lugar de depender de las importaciones, especialmente de China, que es su mayor competencia económica. Sin embargo, el país asiático sigue liderando las innovaciones y la fabricación de tecnología.

Mercado laboral en Estados Unidos se sigue desplomando: el desempleo sigue sacudiendo fuertemente el territorio norteamericano

En su alocución, Vance arremetió contra el gobierno del expresidente Joe Biden, y defendió que la inflación en los últimos 12 meses ha disminuido, así como los salarios han mejorado y el costo de vida ha beneficiado a millones de personas.

“Estoy aquí en Toledo para hablar sobre la gran recuperación estadounidense, y eso es lo que creo”, dijo ante los periodistas y los asistentes en la ciudad de Ohio. “Llevamos un año. Llevamos un año subiendo los salarios de los trabajadores en lugar de bajárselos”. Y destacó los billones de dólares que Estados Unidos ha estado invirtiendo en el país, en lugar de preferir el mercado extranjero, durante el último año.

Sin papeles, pero con negocio: Estados Unidos regalará carritos de comida a vendedores ambulantes

“Llevamos un año expulsando a los inmigrantes indocumentados de nuestro país para que los hogares estadounidenses puedan ser habitados por ciudadanos estadounidenses, que es exactamente donde deberían estar”, agregó, en referencia a las políticas migratorias que se han vuelto más estrictas. “Y llevamos un año viendo una inflación más baja, salarios más altos y más oportunidades para el trabajador estadounidense”.

El sistema de misiles Typhon, recientemente desplegado por EE.UU. en Japón, marca un nuevo capítulo en la creciente tensión militar entre las dos potencias, Estados Unidos y China
China es la mayor competencia económica de EE. UU. Foto: Getty Images

Además, el vicepresidente aseguró que este año será el mejor a nivel económico que se haya registrado. Según él, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha establecido que en el 2026 se va a registrar la mayor devolución de impuestos de la historia. Ante la información, Vance aprovechó para criticar que algunos demócratas de “extrema izquierda” desaprueban la medida, y dijo que son personas a las que “no les gusta que el gobierno les devuelva el dinero que ganaron con tanto esfuerzo”.

Gobierno de EE. UU. investigará a las personas que tengan esta suma de dinero en sus cuentas bancarias; este es el tope

“Pero la administración Trump cree que ustedes lo ganaron, deben conservarlo, y nosotros debemos mantener nuestras manos fuera de sus bolsillos en Washington D. C.”, complementó.

