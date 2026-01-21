De la mano con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Gobierno estadounidense vigilará a los ciudadanos y extranjeros que acumulen cierta suma en sus transacciones, provenientes de ventas, servicios o actividades comerciales.

No se trata de un nuevo impuesto, sino de un nuevo mecanismo para detectar posibles ingresos no declarados de los contribuyentes de Estados Unidos.

Esta es la suma mínima por la que el gobierno colocará sus ojos en los contribuyentes

De acuerdo con lo anunciado por el gobierno norteamericano, este control se activará con las personas que reciban al menos 20.000 dólares y 200 operaciones anuales. Debe cumplir estas dos características.

No significa que las personas que cumplan con estas condiciones deban realizar un trámite diferente o se vean afectados inmediatamente. Lo único que ocurrirá es que, cuando se demuestren estas dos características, el IRS vigilará con más rigurosidad los ingresos y egresos del contribuyente.

Este es un mecanismo para vigilar a quienes operan como comerciantes, freelancers, mientras no sean considerados como empresarios.

Esto solamente tendrá en cuenta los ingresos de los habitantes en sus cuentas bancarias, ya que es la forma de la cual el IRS puede verificar los movimientos financieros de las personas.

¿Qué pasará si el IRS encuentra irregularidades con lo declarado?

Esta nueva norma no discriminará a los extranjeros, y busca validar la información declarada por los contribuyentes y se enfocará en los controles fiscales sobre ingresos no declarados.

Cruzarán los datos oficiales con los bancarios, que de esta manera identificará discrepancias en caso de que existan.

En caso de que el IRS encuentre diferencias entre lo declarado y lo registrado en las cuentas bancarias de los ciudadanos, iniciarán avisos de verificación, auditorías, determinación de deudas con intereses o, en casos extremos, medidas de cobro forzoso.

¿Quiénes están obligados a declarar en Estados Unidos?

Mediante el Código de Rentas Internas se declaran los ingresos en Estados Unidos. Cualquier persona que gane más del mínimo debe declarar sus cuentas al IRS.

Así como los independientes que ganen 400 dólares o más mensualmente, no importa si el residente está de manera regular o irregular en suelo estadounidense; todos están obligados a reportar sus ingresos.