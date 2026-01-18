Estados Unidos

Sin papeles, pero con negocio: Estados Unidos regalará carritos de comida a vendedores ambulantes

Una iniciativa del Departamento de Emprendimiento y Oportunidades busca formalizar la venta ambulante y apoyar a inmigrantes y trabajadores de bajos ingresos sin exigir estatus migratorio.

18 de enero de 2026, 1:21 p. m.
El programa entregará carritos de comida totalmente equipados a vendedores ambulantes en Los Ángeles, sin exigir estatus migratorio.
El programa entregará carritos de comida totalmente equipados a vendedores ambulantes en Los Ángeles, sin exigir estatus migratorio.

Iniciativa histórica en Estados Unidos entrega carritos de comida a vendedores ambulantes sin importar estatus migratorio.

Medicare limitará uno de sus servicios a final de mes: miles de personas se verán afectadas

EE. UU. rompe barreras: carritos de comida para vendedores ambulantes, tengan o no papeles

Para fortalecer la economía local y formalizar la actividad de venta ambulante, el Departamento de Emprendimiento y Oportunidades (DEO) anunció este 17 de enero de 2026 un innovador programa piloto.

La iniciativa consistirá en entregar cientos de carritos de comida a vendedores ambulantes sin exigir comprobante de estatus migratorio.

Esta decisión amplía las oportunidades para emprendedores, incluidos inmigrantes indocumentados, y se presenta como un esfuerzo deliberado por promover la inclusión económica en comunidades urbanas, especialmente en el condado de Los Ángeles, California.

La acción forma parte del llamado Programa Sidewalk Vending Cart, que busca apoyar a trabajadores independientes con bajos ingresos que dependen de la venta callejera para su sustento.

Las autoridades del DEO resaltaron que estos carritos estarán equipados con los implementos básicos para operar un negocio de alimentos, desde utensilios hasta sistemas de almacenamiento e higiene.

Además, se acompañará la entrega con capacitaciones en manejo seguro de alimentos, normas sanitarias y estrategias básicas de negocio.

Más de 500 vendedores podrían beneficiarse en la primera fase, con posible expansión a otras regiones.

María Torres, directora del DEO, describió el programa como una respuesta para “apoyar a quienes buscan ganarse la vida con honestidad y esfuerzo, sin importar su situación migratoria”.

El proceso de solicitud abrió el 12 de enero de 2026 y continuará mientras haya carritos disponibles, con revisiones mensuales de las solicitudes y selección por sorteo según la elegibilidad y cumplimiento normativo.

Una vez aceptadas, la distribución de los carritos puede tardar hasta 12 semanas mientras se completan los permisos necesarios antes de la entrega.

Con esta reforma, Nueva York aspira a transformar de raíz una actividad informal que ha alimentado a miles de migrantes y pequeños emprendedores, avanzando hacia la formalización
Vendedores ambulantes podrán acceder a carritos de comida gratuitos como parte de una iniciativa de inclusión económica. Foto: Getty Images

Impacto económico y social: formalización, capacitación y apoyo a emprendedores comunitarios

La iniciativa no solo provee carritos de venta ambulante sin requisitos migratorios, sino que también está diseñada para reducir barreras históricas que enfrentan estos trabajadores en el sistema formal de economía urbana.

Además de la entrega de equipos, el programa ofrece asistencia técnica, talleres educativos y apoyo para cumplir con las normas sanitarias y de funcionamiento.

Estos serán los elementos clave para que los vendedores ambulantes puedan operar dentro de los marcos regulatorios municipales sin riesgos de sanciones o cierres de negocio.

De acuerdo con la normativa local implementada en ciudades como Los Ángeles, en donde ya se han destinado aproximadamente 280 carritos en programas de apoyo, quienes aspiren a estos beneficios deben cumplir con ciertos requisitos:

Tener residencia en el condado, ser mayores de 18 años, generar ingresos anuales por debajo de los U$75.000 e inscribirse formalmente en el programa.

Aunque el estatus migratorio no es un requisito, los participantes deberán cumplir obligaciones de salud pública y conseguir permisos locales pertinentes para operar legalmente sus carritos de comida.

La política responde a un contexto más amplio de reformas en algunas jurisdicciones de Estados Unidos para integrar de manera más efectiva a vendedores informales dentro de las economías locales,

La idea es apoyar a un sector tradicionalmente excluido de apoyos formales, pese a su contribución significativa al empleo urbano y la oferta de alimentos accesibles para la población.

