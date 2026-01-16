Uber ha realizado el anuncio de una alianza con la cadena de supermercados Kroger; esta es una gran noticia para miles de clientes de la cadena Kroger.

De acuerdo con lo mencionado por el medio de comunicación Newsweek, esto permitiría que usuarios puedan comprar productos de la tienda a través de las aplicaciones Uber, Uber Eats y Postmates.

Esto se da, teniendo en cuenta los cambios en los hábitos de consumo de ciertos clientes, por lo que hacer una alianza de este tipo funciona estratégicamente para los supermercados, mismos que cada vez están viendo, cómo sus usuarios prefieren los domicilios, antes que desplazarse a algún establecimiento.

Esto también supone, un aumento sustancial en la competencia que tienen que afrontar las diferentes plataformas dedicadas a esta modalidad de negocio, donde se encargan de distribuir productos a domicilio.

De acuerdo con la información disponible, usuarios podrían adquirir, a través de las plataformas anteriormente mencionadas, productos de las empresas que hacen parte de Kroger, entre las que figuran King Soopers, Smith´s, Fry´s, Mariano´s, entre otras.

Según indica Newsweek, los usuarios programarían un horario de entrega para poder recibir su pedido, habilitando también la opción de entrega el mismo día, lo que puede ser un atractivo importante.

Como oferta de lanzamiento hay descuentos de hasta el 50 porciento para las primeras ordenes de algunas de las empresas de Kroger.

Según el vicepresidente de experiencia digital y comercio electrónico de Kroger, Jody Kalmbach, “Las necesidades de los clientes evolucionan constantemente y en Kroger, estamos comprometidos a satisfacerlas con soluciones que se adapten a cada momento, con el entendimiento de que lo que es conveniente cambia día a día.”

Recientemente, se ha visto cómo diferentes tendencias en los Estados Unidos causan curiosidad, desde robots entregando paquetes, hasta empresas diseñando estrategias para que la inteligencia artificial recomiende sus productos.

Los mercados tienden a ser cambiantes, especialmente en la época donde la hiperconexión es una característica casi general.

Las compañías deben estar renovando constantemente sus planes de mercado, analizando qué quieren sus usuarios y cuáles son las necesidades de ellos, buscando de esa manera oportunidades para poder sobresalir y mantener la rentabilidad.

Decisiones como las de Kroger son una muestra clara de las medidas que las compañias han tenido que ir adoptando.

Se espera que muchas más empresas tomen el ejemplo de Kroger y decidan dar paso a nuevas modalidades en sus servicios en todo el territorio nacional.