Medicare limitará uno de sus servicios a final de mes: miles de personas se verán afectadas

En medio de la pandemia de la covid-19, en la que se tuvieron que hacer cuarentenas para resguardar a la población de posibles contagios, Medicare amplió el servicio de telesalud.

Este servicio permitía tener asistencia médica mediada por tecnología, es decir, una persona podría tener una consulta médica desde cualquier lugar, inclusive desde la casa.

En estas consultas médicas el paciente describía síntomas y podía tener una conversación con el profesional de la salud que lo estaba tratando para buscar una solución.

Aunque los servicios de telemedicina de Medicare no surgieron a partir de la pandemia, si fue en medio de la contingencia por la covid-19 que se hizo una expansión del servicio para que más personas pudieran acceder a él; sin embargo, esa ampliación se eliminara el 30 de enero del 2026.

A ciertos usuarios, en determinadas circunstancias, se les seguirá prestando el servicio, pero con ciertas variables. Para poder acceder a él, debe comprobar que vive en una zona rural y tiene que de igual manera acudir a un centro médico de la zona rural para tomar el servicio de telesalud.

Las personas que no se encuentren en áreas rurales podrán segur accediendo a los servicios de telesalud que se mencionan a continuación:

Visitas mensuales a pacientes con Enfermedad renal en etapa final para que se le realice diálisis domiciliaria.

Diagnóstico, evaluación o tratamiento de síntomas relacionados con un accidente cerebrovascular en cualquier parte donde se encuentre, inclusive puede ser atendido en las unidades móviles dispuestas para tal fin.

, inclusive puede ser atendido en las unidades móviles dispuestas para tal fin. Diagnóstico, evaluación y tratamiento de trastornos de salud mental o de conducta, incluidas también los trastornos ocasionados por el consumo de sustancias psicoactivas.

De acuerdo con lo que se indica en la página oficial de Medicare los servicios de telesalud pueden ser más, dependiendo del proveedor con el que usted contrate o si tiene algún plan Medicare Advantage.

La telesalud en muchos casos ha facilitado el acceso a servicios médicos, sin embargo, puede que con la adopción de esta nueva medida por parte Medicare, miles de personas se vean afectadas al tener que desplazarse para acceder a los servicios médicos.

Especialmente aquellos que se encuentran en edad avanzada o con limitaciones de movilidad que hacen que sea mucho más difícil los desplazamientos a los centros asistenciales.

“La telesalud no se está cerrando, sino que está volviendo a la estructura prepandemia al reducir el nivel de servicios” afirmó para el medio de comunicación Newsweek, Kevin Thompson, director del Capital Group.

Para ciertos sectores de la población, la reducción en la cobertura genera preocupación y no se sabe cuál será el impacto real que esta medida genere al interior de los Estados Unidos.