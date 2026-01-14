En medio de tensiones diplomáticas, concluyó la reunión que estaba prevista, en la que representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia discutirían ciertos asuntos relacionados con el deseo por parte del Gobierno norteamericano para que Groenlandia sea parte del territorio estadounidense.

En medio de la rueda de prensa dada tras la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca calificó el encuentro como “un debate franco, honesto, sincero y constructivo”.

Groenlandia vista desde arriba. Foto: GETTY IMAGES

También aseveró el ministro que “las ideas que no respetan la integridad territorial de Groenlandia son totalmente inaceptables”.

Vivian Motzfeldt, ministra de relaciones Exteriores de Groenlandia, indicó que “no hace falta que Estados Unidos nos compre”, después de que corrieran rumores frente a un deseo por parte de los Estados Unidos de adquirir el territorio.

Adicionalmente, precisó “somos aliados, países amigos, llevamos muchos años trabajando juntos y es el interés de todos buscando un equilibrio justo”.

Las palabras de Donald Trump refiriéndose al caso de Groenlandia: “La Cúpula Dorada que estamos construyendo”

En la antesala de esta reunión, el presidente Donald Trump hizo unas polémicas declaraciones a través de Truth Social, en la que indicó que Groenlandia “es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”.

Además, afirmó que si Estados Unidos no conseguía hacerse con Groenlandia, “Rusia o China lo harán”.

Por su parte, Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca, le indicó a la AFP: “Seguiremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también tendremos un enfoque aún mayor dentro de la OTAN en más ejercicios y una mayor presencia en el Ártico”.

La cúpula dorada que menciona Donald Trump en su mensaje es un proyecto de sistema de defensa aéreo, que sería capaz de interceptar misiles balísticos intercontinentales, armas supersónicas y cualquier elemento aéreo que pueda atentar contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, este proyecto tendría un costo de 175 mil millones de dólares.

Groenlandia bajo la mira Foto: AFP

Dinamarca desplazará tropas a Groenlandia y, según lo que informa el diario alemán Bild, Alemania también estaría enviando soldados a Groenlandia.

Las peticiones de la ONU tras la muerte de la mujer en Minneapolis a manos de un agente del ICE

Trump mencionó en el mensaje previo a la reunión que “la Otan se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos”.

También menciona que la Otan sin Estados Unidos “no sería una fuerza eficaz ni disuasoria”.

Hasta el momento solo se sabe que habrá una mesa de trabajo, pero se desconoce que acciones tomara el gobierno norteamericano frente a esta situación.