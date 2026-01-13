La Organización de las Naciones Unidas se pronunció en medio de las crecientes tensiones en el territorio estadounidense por la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años de edad, en la que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), disparó a quema ropa contra la mujer, quien falleció.

“Según el derecho internacional de los derechos humanos, el uso intencional de fuerza letal solo está permitido como medida de último recurso contra un individuo que representa una amenaza inminente para la vida” afirmó Jeremy Laurence, portavoz de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas a unos periodistas en Suiza.

El gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, se ha caracterizado por la implementación de fuertes políticas migratorias que causan conmoción al interior del territorio nacional.

Una mujer murió tras recibir disparos de agentes del ICE durante un operativo migratorio en Mineápolis, Minnesota.

Redadas migratorias hechas por el ICE han generado que el debate se vuelva más candente en torno al uso de la fuerza desmedida por parte de las autoridades en medio de operativos migratorios.

Una de esas situaciones se presentó en Minneapolis cuando la víctima, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años, intentó escapar cuando agentes se acercaron al vehículo que manejaba y pretendieron abrir la puerta del auto.

Grabaciones que circulan en redes sociales muestran la confrontación entre un agente del ICE y la conductora Renee Nicole Good, mientras autoridades y testigos discrepan sobre los hechos.

Laurence mencionó: “Tomamos nota de la investigación del FBI e insistimos en la necesidad de una investigación rápida, independiente y transparente sobre el asesinato”.

La muerte de Renee Nicole Good ha generado que miles de personas salgan a manifestarse en contra de estas acciones que han tenido lugar en los Estados Unidos y que preocupan a la comunidad.

Según lo que indicó el jefe de la policía de Minneapolis “no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley”. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Minneapolis, sino en todo el país".

Por su parte el presidente Donald Trump el día que ocurrió el hecho, justificó de cierta manera lo realizado por el agente del ICE afirmando que la mujer “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia” y dijo de igual manera del agente del ICE “cuesta creer que esté vivo”.

Este no es un caso aislado, pues situaciones similares se van presentando con mayor frecuencia, al otro día de haber ocurrido la muerte de Nicole Good, una pareja de ciudadanos venezolanos resultó herida a bala por Agentes de la Patrulla Fronteriza en Portland.