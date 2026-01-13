Estados Unidos

Las peticiones de la ONU tras la muerte de la mujer en Minneapolis a manos de un agente del ICE

La muerte de Renee Nicole Good ha generado que miles de personas salgan a manifestarse en contra de estas acciones que han tenido lugar en los Estados Unidos y que preocupan a la comunidad.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

13 de enero de 2026, 1:53 p. m.
ONU se pronuncia frente a la muerte de la mujer en Minneapolis a manos de un agente del ICE.
ONU se pronuncia frente a la muerte de la mujer en Minneapolis a manos de un agente del ICE. Foto: AFP

La Organización de las Naciones Unidas se pronunció en medio de las crecientes tensiones en el territorio estadounidense por la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años de edad, en la que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), disparó a quema ropa contra la mujer, quien falleció.

“Según el derecho internacional de los derechos humanos, el uso intencional de fuerza letal solo está permitido como medida de último recurso contra un individuo que representa una amenaza inminente para la vida” afirmó Jeremy Laurence, portavoz de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas a unos periodistas en Suiza.

Tensión en Mineápolis: Agente del ICE dispara contra una mujer que intentó atropellar a sus compañeros. Trump se pronuncia

El gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, se ha caracterizado por la implementación de fuertes políticas migratorias que causan conmoción al interior del territorio nacional.

Redadas migratorias hechas por el ICE han generado que el debate se vuelva más candente en torno al uso de la fuerza desmedida por parte de las autoridades en medio de operativos migratorios.

Noticias Estados Unidos

Congresista republicano impulsa plan para anexar Groenlandia a EE. UU. y desata alarma internacional

Noticias Estados Unidos

Nieve en Nueva York: aire frío abriría la posibilidad de que caiga nieve en los próximos días

Noticias Estados Unidos

Trump se burla de la defensa de Groenlandia y reaviva la tensión con Dinamarca: “Dos trineos tirados por perros”

Mundo

Tensión en EE. UU.: Departamento de Justicia cita a la Reserva Federal. “Es consecuencia de no seguir preferencias del presidente Trump”

Noticias Estados Unidos

Nueva ley limita el número de mascotas por familia y endurece los requisitos para sus dueños en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

La licencia millonaria que casi impide que naciera la tienda del famoso programa ‘El Precio de la Historia’

Noticias Estados Unidos

Disney World sorprende con mejoras y promociones que solo estarán vigentes hasta mayo

Mundo

Aumentan los muertos en las protestas en Irán, mientras Trump amenaza a los socios comerciales del régimen islámico

Mundo

Delcy Rodríguez responde duramente a Donald Trump tras “declararse” presidente interino de Venezuela

Mundo

“Salga de Irán ahora”: Embajada virtual de Estados Unidos en Irán lanza alerta máxima a sus ciudadanos tras protestas

Una de esas situaciones se presentó en Minneapolis cuando la víctima, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años, intentó escapar cuando agentes se acercaron al vehículo que manejaba y pretendieron abrir la puerta del auto.

Grabaciones que circulan en redes sociales muestran la confrontación entre un agente del ICE y la conductora Renee Nicole Good, mientras autoridades y testigos discrepan sobre los hechos.

Laurence mencionó: “Tomamos nota de la investigación del FBI e insistimos en la necesidad de una investigación rápida, independiente y transparente sobre el asesinato”.

La muerte de Renee Nicole Good ha generado que miles de personas salgan a manifestarse en contra de estas acciones que han tenido lugar en los Estados Unidos y que preocupan a la comunidad.

Según lo que indicó el jefe de la policía de Minneapolis “no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley”. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Minneapolis, sino en todo el país".

¿Quién es Nicole Good?
Nicole Good Foto: AFP
¿Quién era Renee Nicole Good? La historia de la mujer que murió a manos de un agente de ICE en Minneapolis

Por su parte el presidente Donald Trump el día que ocurrió el hecho, justificó de cierta manera lo realizado por el agente del ICE afirmando que la mujer “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia” y dijo de igual manera del agente del ICE “cuesta creer que esté vivo”.

Este no es un caso aislado, pues situaciones similares se van presentando con mayor frecuencia, al otro día de haber ocurrido la muerte de Nicole Good, una pareja de ciudadanos venezolanos resultó herida a bala por Agentes de la Patrulla Fronteriza en Portland.

Más de Noticias Estados Unidos

Una fotografía de Renee Nicole Good se exhibe cerca de un monumento improvisado en su memoria, quien fue asesinada a tiros a quemarropa el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos cuando aparentemente intentaba huir de los agentes que se agolpaban alrededor de su vehículo, en Minneapolis, Minnesota, el 8 de enero de 2026. Un agente del ICE disparó y mató a una mujer estadounidense en las calles de Minneapolis el 7 de enero, lo que provocó multitudinarias protestas e indignación por parte de los líderes locales, quienes rechazaron las acusaciones de la Casa Blanca contra ella de ser una terrorista doméstica. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Las peticiones de la ONU tras la muerte de la mujer en Minneapolis a manos de un agente del ICE

El congresista republicano Randy Fine, impulsor del proyecto de ley que propone la anexión de Groenlandia como el estado 51 de Estados Unidos.

Congresista republicano impulsa plan para anexar Groenlandia a EE. UU. y desata alarma internacional

Vehículos circulan por la autopista A4 durante una nevada en Haudiomont, noreste de Francia, el 7 de enero de 2026.

Nieve en Nueva York: aire frío abriría la posibilidad de que caiga nieve en los próximos días

Donald Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One, donde minimizó la capacidad defensiva de Groenlandia y reavivó la tensión diplomática con Dinamarca.

Trump se burla de la defensa de Groenlandia y reaviva la tensión con Dinamarca: “Dos trineos tirados por perros”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.

Tensión en EE. UU.: Departamento de Justicia cita a la Reserva Federal. “Es consecuencia de no seguir preferencias del presidente Trump”

Las familias podrán tener solo cuatro o dos perros, según su tipo de vivienda.

Nueva ley limita el número de mascotas por familia y endurece los requisitos para sus dueños en Estados Unidos

x

La licencia millonaria que casi impide que naciera la tienda del famoso programa ‘El Precio de la Historia’

La compañía ha implementado mejoras en precios y planificación antes del inicio de la temporada alta

Disney World sorprende con mejoras y promociones que solo estarán vigentes hasta mayo

Mujer fue hallada muerta en un hotel de Disney World

Walt Disney World Resort confirma las nuevas experiencias y beneficios de Cool Kids Summer 2026

x

Aviones estadounidenses sobrevuelan Bolivia, para lucha antidroga: vuelve la DEA después de haber sido expulsados en 2008

Noticias Destacadas