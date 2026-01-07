Tensión en Mineápolis: Agente del ICE dispara contra una mujer que intentó atropellar a sus compañeros. Trump se pronuncia

Un agente de inmigración del estado de Minnesota mató a tiros a una mujer que presuntamente había tratado atropellar a algunos de sus compañeros con un vehículo, informaron este miércoles, 7 de enero, autoridades estadounidenses que calificaron el hecho de “acto de terrorismo”.

La mujer, de 37 años, murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo federal en el sur de Minneapolis.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que la conductora intentó atropellar a varios agentes y calificó el hecho como un “acto de terrorismo doméstico”, afirmando que el oficial disparó “en defensa propia”.

Agente del ICE ataca a una mujer. Foto: getty

Mientras agentes de la policía federal de inmigración (ICE) llevaban a cabo “operaciones selectivas” en la ciudad norteña de Mineápolis, “algunos alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes y una de estas alborotadoras violentas convirtió su vehículo en un arma, intentando atropellar a nuestras fuerzas del orden con la intención de matarlas, un acto de terrorismo”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

En un vídeo que circula por la red social BlueSky, sin autentificar por la AFP, se ve a agentes del ICE dirigirse hacia un vehículo en marcha.

A continuación, el auto se aleja de los agentes cuando se oyen disparos. Después el vehículo choca contra otro aparcado.

El jefe de la policía de Minneapolis afirmó ante el hecho que “no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley”. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país“.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, atacó el argumento de que la acción se habría realizado en defensa propia, calificando el argumento como de “mierda”.

También indicó Frey refiriéndose al ICE: “No están aquí para traer seguridad a la ciudad, lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”.

“Están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y en este caso, literalmente matando personas”, afirmó el alcalde.

También dijo que “ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es una tontería”.

El presidente Donald Trump se refirió al caso indicando que la mujer “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”, además afirmó “cuesta creer que esté vivo”.

Donald Trump se pronuncia Foto: Getty Images

Esto se da en el marco de las crecientes tensiones por las fuertes políticas migratorias que han caracterizado al Gobierno de Donald Trump.

Los operativos del ICE causan conmoción y rápidamente se difunden por redes sociales, se espera que las políticas migratorias sigan endureciendo por parte del gobierno norteamericano.

#MUNDO | Un agente de inmigración del ICE en el estado de Minnesota mató a tiros a una mujer había tratado de atropellar a algunos de sus compañeros con un vehículo, según afirmó el Departamento de Seguridad Nacional.



El jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, indicó que… pic.twitter.com/vhGDjzJySQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 7, 2026

El mes pasado, universidades de los Estados Unidos recomendaban a sus estudiantes de otros territorios que tenían visas para tal fin no salir del país al poder presentar complicaciones para que pudieran retornar a continuar con sus estudios.

Casos como estos se presentan constantemente en el territorio norteamericano; las autoridades seguirán en las investigaciones del caso que dejó como resultado a una mujer fallecida.