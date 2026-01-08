¿Quién era Renee Nicole Good? La historia de la mujer que murió a manos de un agente de ICE en Minneapolis

Estados Unidos estalló en protestas cuando un agente de ICE asesinó a una mujer que se encontraba en las manifestaciones en oposición de las medidas impuestas por Donald Trump contra la migración en esta ciudad del estado de Minnesota.

La víctima, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años, intentó escapar cuando agentes se acercaron al vehículo que manejaba y pretendieron abrir la puerta del auto.

La madre de Good, Donna Ganger, dijo al Minnesota Star Tribune que su hija “probablemente estaba aterrada” al momento del incidente y que no buscaba enfrentamientos con agentes del ICE.

Momento exacto en el que el agente del ICE le disparo a la mujer. Foto: Captura pantalla

“Renée era una de las personas más amables que he conocido. Era sumamente compasiva”, declaró su madre. “Ha cuidado de personas toda su vida… Era amorosa, comprensiva y cariñosa”.

Good era una madre, poeta y amante del cine, según medios estadounidenses. Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia.

Una madre y esposa

Familiares de Good la recuerdan con mucho cariño, asegurando que era una mamá y esposa increíble.

Tras el fallecimiento de su esposo, un militar veterano, en 2023, Good se trasladó temporalmente a Kansas con sus padres, contó su padre a The Washington Post y al Star Tribune.

Nicole Good: Mujer asesinada por ICE Foto: AFP

Además de su vida familiar, Good se destacaba por su profunda fe cristiana, que la llevó a realizar viajes misioneros a Irlanda del Norte en su juventud. Según su exmarido, poseía un gran talento vocal cultivado desde el coro de la secundaria hasta sus estudios universitarios de canto.

En el ámbito académico, se graduó con honores en Inglés por la Universidad Old Dominion en 2020, institución que confirmó su egreso y destacó un premio otorgado por su excelencia académica ese mismo año.

¿Una injusta política migratoria?

Las redadas ordenadas por el gobierno de Trump para detener y expulsar migrantes han despertado fuertes protestas en algunas ciudades contra los agentes que las llevan a cabo.

El agente que le disparó a Good supuestamente había sido embestido y arrastrado en una carretera por un manifestante, según Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU.

Trump ha hecho de la prevención de la migración ilegal y de la expulsión de los migrantes indocumentados prioridades de su segundo mandato.

Manifestantes protestan contra la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de una mujer en una redada migratoria. Foto: AFP

El deceso de Good desató numerosas protestas y los manifestantes se enfrentaron este jueves con las fuerzas del orden, en medio de la creciente indignación por el tiroteo. Al menos un manifestante fue detenido mientras agentes federales se enfrentaban a una gran multitud con gases pimienta y lacrimógenas.

Uno de los participantes en la protesta portaba un cartel en el que se leía “ICE = asesino”, en alusión al servicio de inmigración y control de aduanas.

*Con información de AFP.