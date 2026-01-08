Tras conocerse el lamentable hecho ocurrido el pasado 7 de enero, donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó a una mujer de 37 años identificada como Renee Nicole Good.

Agente del ICE ataca a una mujer. Foto: X

El caso ha logrado conmover a un gran número de personas que se sienten indignadas por la situación y decidieron hacer manifestaciones este 8 de enero en contra de la policía migratoria, en la ciudad de Minneapolis.

Gran tormenta en Estados Unidos: el 2026 inicia con fenómenos meteorológicos extremos

En redes sociales circulan las fuertes imágenes donde el agente del ICE, al ver que Renee Nicole Good escaparía en su camioneta, saca un arma y le propina disparos que finalmente acabaron con su vida.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció justificando la acción del agente del ICE indicando que la mujer “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia” y agregó “cuesta creer que esté vivo”.

#MUNDO | Un agente de inmigración del ICE en el estado de Minnesota mató a tiros a una mujer había tratado de atropellar a algunos de sus compañeros con un vehículo, según afirmó el Departamento de Seguridad Nacional.



El jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, indicó que… pic.twitter.com/vhGDjzJySQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 7, 2026

De acuerdo con Brandon Hewitt, testigo de la situación, afirmó a MS NOW que había escuchado “tres disparos”, de igual modo aseveró que tenía una serie de videos donde se podía ver como el cuerpo de la mujer cuando era llevado a la ambulancia, según indicó la agencia AFP.

Se espera que manifestantes hagan presencia para hacerle frente no solo a esta desafortunada situación, sino a todos los operativos que pueden ser considerados por muchos como agresivos.

El jefe de la policía de Minneapolis, refiriéndose a lo sucedido, aseguró que “no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley”.

El alcalde de la ciudad donde esto ocurrió arremetió fuertemente contra el ICE diciendo “No están aquí para traer seguridad a la ciudad, lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”.

Abusos por parte del ICE. Foto: Getty Images

Además, indicó el alcalde que “ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es una tontería”.

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

El gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del mandatario Donald Trump, se ha caracterizado por aplicar fuertes políticas migratorias que generan preocupación a nivel nacional, pues la forma en como se realizan los operativos podrían incurrir en ciertas ocasiones a un uso excesivo de la fuerza que conduce a que situaciones desafortunadas tengan lugar.

En el mes de diciembre, el alcalde de Evanston protagonizó una particular escena donde se enfrentó a un comandante de la Patrulla Fronteriza en medio de un operativo.