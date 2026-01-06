Estados Unidos

Gran tormenta en Estados Unidos: el 2026 inicia con fenómenos meteorológicos extremos

Estados Unidos se verá afectado por una tormenta que traerá condiciones climáticas extremas y millones se verán afectados.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

6 de enero de 2026, 7:47 p. m.
Los impactos del clima se podrán sentir finalizando esta semana. Foto: Getty Images

De acuerdo información de expertos en meteorología, Estados Unidos experimentaría condiciones climáticas extremas que pueden afectar a millones de personas en diferentes ubicaciones del territorio.

Este fenómeno traería fuertes lluvias, nieve, y frío, por lo cual se deben tener las precauciones necesarias para minimizar los riesgos que puedan presentarse.

Información citada por El Comercio muestra que la mencionada tormenta se está desplazando desde el oeste y sería la causal de las variaciones climáticas finalizando la semana.

Se prevén fuertes tormentas en varias zonas de Estados Unidos. Foto: Getty Images

El suroeste del territorio será una de las primeras zonas que se verá afectada, estados como Kansas, Oklahoma, Texas, Colorado y Nuevo México podrían tener precipitaciones de hasta una pulgada de lluvia el jueves 8 de enero.

Se recomienda a los residentes de los lugares afectados que se abstengan de conducir, pues hacerlo puede suponer un riesgo importante.

Se aconseja también estar informado, por medio de canales oficiales, de las actualizaciones del clima para darse cuenta de posibles alertas que sean emitidas.

Según la tormenta vaya avanzando, esta se trasladaría hacia el este del territorio norteamericano y en el medio oeste, la lluvia tendrá lugar a partir de las horas de la tarde el día jueves.

Estas condiciones agravarían las posibles inundaciones que pueden darse en algunas ubicaciones de Missouri, así como en Tennessee, Kentucky, Indiana, Illinois.

En el mes de diciembre de 2025 se presentaron inundaciones que provocaron que personas tuvieran que ser rescatadas con botes y helicópteros en Washington.

De acuerdo con lo que menciona El Comercio, el viernes ráfagas de viento y granizo harán presencia y no se descarta la posibilidad de que se formen tornados.

Desde el viernes hasta el día sábado 10 de enero en Nueva Jersey, Maine, Nueva York, Connecticut se prevén que lluvias arriben fuertemente.

Se pueden presentar inundaciones. Foto: REUTERS

Aunque las severas condiciones climáticas que tendrán lugar finalizando esta semana podrían afectar a millones de personas, el domingo se estima que mejoren.

Después de tener un fin de año golpeado por múltiples eventos climáticos, este 2026 también se ve marcado por este tipo de condiciones.

