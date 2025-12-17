Washington bajo el agua: lluvias persistentes obligan evacuaciones y activan alertas

Lluvias continúan afectando el estado de Washington, según se informa, habrá una fuerte llegada de lluvias que podría agravar las inundaciones.

La inquietud por inundaciones se extendería hasta el jueves, se estima que a partir del fin de semana ya disminuya con la llegada de aire más frío que permita que la precipitación sea en forma de nieve en las montañas.

Tras torrenciales lluvias presenciadas en días anteriores, diferentes poblaciones tuvieron que ser evacuadas, para algunos rescates se utilizaron botes y helicópteros dadas las graves circunstancias que acarreaba la situación.

En este momento se encuentran activas alertas por tormenta invernal en montañas como Cascade y Olympic.

El estado de Washington ha estado afectado por inundaciones. Foto: Getty Images

El jueves, el clima será inestable en las horas de la noche, con presencia de lluvias en tierras bajas, en las zonas montañosas caerá nieve debido a los vientos fríos que arribarán, lo que reduciría la cantidad de agua que desciende hasta los ríos y por ende las posibles inundaciones.

El pasado martes en Pacific, se tuvo que efectuar una evacuación inmediata por la ruptura de un dique temporal en el río White que provocó inundaciones.

Tormenta invernal en Estados Unidos: las 10 reglas que le pueden salvar la vida al volante

Este no es el único acontecimiento de similar naturaleza ocurrido recientemente, pues, el lunes se tuvo que realizar la reparación del dique Desimone que queda en inmediaciones del río Green, Tukwila.

“Aún es posible que se produzcan inundaciones a lo largo del río Green y podrían ocurrir sin previo aviso” mencionarón las autoridades de Tukwila.

Ante la presencia de estos fenómenos le dejamos unas recomendaciones que le pueden servir.

Antes y durante las lluvias

Manténgase informado a través de distintos canales de las autoridades locales y del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

a través de distintos canales de las autoridades locales y del Revise de manera periódica alertas meteorológicas y órdenes de evacuación que se encuentren vigentes, aún más si se encuentra cerca de fuentes hídricas.

meteorológicas y órdenes de evacuación que se encuentren vigentes, aún más si se encuentra cerca de fuentes hídricas. Prepare un kit de emergencia , en este puede incluir agua, alimentos no perecederos, baterías, linterna, medicamentos y documentos que considere importantes.

, en este puede incluir agua, alimentos no perecederos, baterías, linterna, medicamentos y documentos que considere importantes. Identifiqué rutas de evacuación.

Viviendas

desconecte la energía eléctrica y el gas si existe riesgo que el agua ingrese al interior de la vivienda.

si usted fue evacuado no regrese por ningún motivo, a menos que las autoridades así lo indiquen.

En medio de una evacuación