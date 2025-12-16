Suscribirse

Estados Unidos

Miles de afectados por inundaciones en Estados Unidos: alertan las autoridades sobre efectos del clima

Río atmosférico traerá lluvias que provocarán inundaciones múltiples.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.

16 de diciembre de 2025, 4:40 p. m.
Ríos presentan niveles históricos | Foto: Getty Images

Inundaciones alertan a las autoridades en Washington. De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), se espera la llegada de otro río atmosférico.

La presencia de este fenómeno podría agravar los daños en las comunidades que aún no se han recuperado de los efectos recientes.

Contexto: Tormenta invernal en Estados Unidos: las 10 reglas que le pueden salvar la vida al volante

De acuerdo con información suministrada por el NWS, los ríos desbordados podrían aumentar ciertos riesgos en medio de este fenómeno climático.

Según Newsweek, los habitantes de los sectores afectados aún intentan recuperarse de una semana en la que cayeron cerca de 18,9 mil millones de metros cúbicos de agua en el estado.

Washington afectado por ríos atmosféricos. | Foto: Getty Images

Bob Ferguson, gobernador de Washington, afirmó el pasado viernes: “La situación es verdaderamente histórica. Es algo que los habitantes del estado de Washington no habían enfrentado antes: este nivel de inundación”.

¿Qué son los ríos atmosféricos?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) menciona que los ríos atmosféricos “transportan una cantidad de vapor de agua aproximadamente equivalente al caudal promedio en la desembocadura del río Misisipi (...)”.

“Los ríos atmosféricos excepcionalmente fuertes pueden transportar hasta 15 veces esa cantidad”, agrega la entidad.

De esta manera, un río atmosférico no es un fenómeno que deba pasarse por alto, y se deben tomar las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de los habitantes.

Niveles históricos en ríos

El NWS informa que ríos como el Skagit, Snohomish, Cedar y Snoqualmie alcanzaron niveles muy altos.

Contexto: Nieve intensa y fríos extremos: Estados Unidos espera condiciones climáticas extremas durante el fin de semana

“Ríos como el Skagit y el Cedar están literalmente experimentando niveles históricos de inundación. Esto es algo que la población de Washington no había enfrentado antes”, mencionó Ferguson.

De acuerdo con Infobae, en zonas como Whatcom, la guardia costera y los servicios de emergencia realizaron rescates con botes y helicópteros a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, vehículos o árboles.

Cerca de 80 kilómetros de la autopista US-2 permanecen cerrados debido a los daños ocasionados en medio de las emergencias, según información presentada por The Seattle Times.

Cierres en vías por las inundaciones. | Foto: Getty Images

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, expidió una declaración de emergencia federal para el estado de Washington.

La Cruz Roja y diversas entidades hacen presencia en las zonas afectadas para atender a los damnificados.

Ryan Maue afirmó a The Associated Press: “Los ríos atmosféricos se recargan continuamente... La cantidad de lluvia en un periodo de tres semanas podría ser de 50 a 76 centímetros. Es bastante extremo. Yo no querría vivir allí. No ahora”.

