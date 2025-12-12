Suscribirse

Nieve intensa y fríos extremos: Estados Unidos espera condiciones climáticas extremas durante el fin de semana

Condiciones climáticas extremas afectarán a Estados Unidos durante el fin de semana.

12 de diciembre de 2025, 1:44 p. m.
Estados Unidos experimentará condiciones climáticas extremas. | Foto: Getty Images

Masa de aire ártico producirá un descenso en las temperaturas de seis estados del sur de los Estados Unidos, según información del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

A esto también se suma una tormenta invernal que afectara al norte, según se indica, esta traería consigo temperaturas extremadamente bajas, nieve intensa y vientos fuertes.

Contexto: Tormenta invernal que paraliza al norte de Estados Unidos: nieve extrema y caos en viajes

El territorio norteamericano en los últimos días ha presentado fenómenos que agravan todo este tipo de condiciones climáticas, entre ellos el vórtice polar, que se prevé se extienda hasta comienzos de la próxima semana.

El vórtice polar, sistema de baja presión y aire frío que normalmente está concentrado en los polos, se extiende hacia el sur por el debilitamiento de los mismos, este fenómeno puede estar asociado al calentamiento global, ya que este altera el ciclo natural.

El día más frio se presentará en gran parte de la región
Diferentes regiones de Estados Unidos serán afectadas por el frío extremo | Foto: Getty Images

“Hay una enorme área de aire en el noroeste de Canadá, donde las temperaturas oscilan entre 20 y 30 grados bajo cero, y se dirige hacia el sureste hacia Estados Unidos”, explico para Newsweek Bernie Rayno, meteorólogo de AccuWeather.

Este fenómeno también afectará la operación de aeropuertos y se registrarán posibles cancelaciones de vuelos, por lo tanto, le recomendamos estar revisando constantemente el estado actual de sus vuelos si tiene planeado viajar en los próximos días.

De acuerdo con información de oficinas regionales del NWS, se alerta la inminente llegada de temperaturas frías en Nueva Orleans, Atlanta, Jacksonville, Birmingham y Charleston.

Contexto: ¿Qué traerá La Niña al invierno estadounidense 2025-2026?, así impactará a millones de habitantes

Según se informa, las temperaturas frías se empezarán a sentir en la noche del día de hoy en Atlanta.

También hay zonas del país como el Medio Oeste y el Noreste que registraran alteraciones asociadas al vórtice polar anteriormente mencionado.

El NWS de Birmingham, informa de temperatura bajas que se harán notorias a partir del domingo, en Alabama.

Invierno en Estados Unidos
Es probable que se realicen cancelaciones de vuelos | Foto: AP

En Lowcountry y el sureste de Georgia se estima que las temperaturas frías se experimenten a partir del domingo en las horas de la noche hasta el martes por la mañana.

Es importante, teniendo en cuenta la información anteriormente mencionada, tomar las precauciones necesarias.

Existen regiones en las cuales habrá mayor precipitación de nieve, como Wisconsin, Dakota del Norte, Minnesota y Michigan, es importante que tenga cuidado si tiene que conducir, particularmente en las regiones donde habrá nieve.

