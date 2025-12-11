Suscribirse

Tormenta invernal que paraliza al norte de Estados Unidos: nieve extrema y caos en viajes

Los servicios meteorológicos oficiales advierten sobre presencia de nieve intensa, vientos fuertes y frío extremo desde el Medio Oeste hasta el Noreste de Estados Unidos, con interrupciones en la movilidad y riesgo de hielo en carreteras.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 3:18 p. m.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el sistema invernal dejará nieve intensa, ráfagas de viento y temperaturas peligrosamente bajas en varios estados del norte de Estados Unidos.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el sistema invernal dejará nieve intensa, ráfagas de viento y temperaturas peligrosamente bajas en varios estados del norte de Estados Unidos. | Foto: Captura de pantalla X @eluniversocom

Estados Unidos enfrenta una tormenta invernal significativa que está dejando acumulaciones de nieve, ráfagas de viento y temperaturas peligrosamente bajas en amplias zonas del norte del país.

Los pronósticos de la NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional confirman que sistemas de origen ártico continuarán avanzando, afectando el transporte, la actividad diaria y los servicios esenciales en estados del Medio Oeste, Los Grandes Lagos y el Noreste.

Contexto: Washington y Oregón bajo alerta: miles reciben advertencia urgente de inundaciones repentinas en Estados Unidos

Una tormenta invernal activa y extendida

En los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service, NWS) ha emitido alertas de tormenta invernal en múltiples estados del norte y centro de Estados Unidos, donde sistemas conocidos como Alberta clippers, frentes rápidos que se forman al sur de Canadá, están trayendo nieve acumulada, vientos y un fuerte descenso térmico.

Estas condiciones han provocado advertencias meteorológicas que se extienden desde las Montañas Rocosas hacia el Medio Oeste y partes del Noreste y han sido confirmadas por análisis de pronósticos y mapas de alerta en tiempo real, como se informa en AS USA.

La nieve no es uniforme en todo el país pero hay áreas en donde las precipitaciones son intensas y peligrosas para conducir, en especial en estados como Wisconsin o Minnesota, que están bajo advertencia activa.

Condiciones climáticas e impactos observados

Este patrón invernal no es aislado ni sorprendente: expertos climáticos han señalado que fenómenos como La Niña tienden a favorecer temperaturas más frías y mayores nevadas en partes del norte y centro de Estados Unidos durante el invierno boreal.

Estas condiciones agravan la frecuencia y la intensidad de los sistemas invernales cuando llegan las olas de frío.

Al mismo tiempo, el vórtice polar, una gran área de aire extremadamente frío en la atmósfera alta, está enviando ráfagas de aire ártico hacia el sur, lo que puede intensificar estas tormentas y producir acumulaciones de nieve y frío, como se indica en Fox Weather.

Las tormentas han tenido impactos reales y medibles en el terreno. Reportes recientes indican que:

  • Las autoridades del NWS han emitido advertencias de tormenta invernal y nieve para varias regiones, con mapas que muestran zonas bajo alerta en gran parte del norte de Estados Unidos.
  • En lugares como el centro y norte de Minnesota, se reporta una combinación de lluvia helada y nieve significativa.
  • El frío intenso acompañado de nieve persistente está afectando la movilidad y los servicios normales.

En algunos casos, las condiciones son lo suficientemente severas como para provocar cancelaciones de vuelos, cierres preventivos de escuelas o advertencias de viaje no esenciales, especialmente en áreas con acumulaciones de nieve más altas o carreteras complicadas.

En resumen, sí existe una tormenta invernal real y activa en Estados Unidos, respaldada por pronósticos de agencias oficiales como el NWS, que han emitido avisos y mapas de alerta actualizados.

Contexto: ‘AccuWeather’: la herramienta para seguir de cerca el avance de las tormentas en Estados Unidos y estar preparados

Se observan acumulaciones de nieve, vientos fuertes y condiciones de clima adverso en varias regiones, especialmente en el norte y centro del país.

Sin embargo, estas condiciones no significan que todo el país esté uniformemente cubierto de nieve, sino que zonas específicas están viviendo un momento climático severo dentro del patrón típico de invierno estadounidense.

