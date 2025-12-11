Miles de personas en el noroeste de Estados Unidos despertaron con un mensaje contundente del Servicio Meteorológico Nacional: “Muévase a terreno más alto ahora”.

La advertencia responde al ascenso acelerado de ríos clave en Washington y Oregón tras lluvias intensas que han provocado inundaciones repentinas, cortes de vías y riesgo directo para comunidades enteras.

Las implacables lluvias ponen en alerta a miles de ciudadanos norteamericanos

La mañana del jueves, miles de residentes en partes del noroeste de Estados Unidos recibieron un firme mensaje del National Weather Service (NWS), la agencia oficial encargada de monitorear las condiciones meteorológicas extremas en el país.

Su advertencia se emitió cuando varios ríos en Washington y Oregón se acercaron a niveles casi históricos, impulsados por precipitaciones excesivas que han saturado suelos y desbordado cursos de agua en cuestión de horas, de a cuerdo a lo que ha informado Newsweek.

Desde Seattle hasta Spokane, los meteorólogos han estado observando con creciente preocupación cómo las lluvias persistentes desencadenan un ascenso implacable del agua en cuencas fluviales que normalmente se consideran benignas.

Las proyecciones del NWS no dejaban lugar a dudas: niveles de agua que superan etapas de inundación, carreteras cubiertas, hogares y granjas amenazados, y comunidades enteras viviendo al filo de una crisis humanitaria.

Esta situación, que continúa desarrollándose, ha generado no solo advertencias oficiales, sino también llamados urgentes a la población para que actúe con rapidez, informó Newsweek.

Lo que hace que este tipo de aviso sea especialmente serio no es solo la cantidad de lluvia caída, sino la velocidad con la que las condiciones pueden volverse mortales.

Incluso cantidades aparentemente moderadas de agua pueden arrastrar vehículos o arrastrar a personas que intentan cruzar caminos inundados.

El propio NWS lo resume de manera cruda: “Incluso seis pulgadas de agua en movimiento pueden tirarte al suelo, y dos pies de agua pueden arrastrar un auto”, un recordatorio de que la tragedia puede estar a pocos centímetros de altura del suelo.

The National Water Center has issued an updated Key Messages for the expected Catastrophic flooding impacts this week across portions of the Pacific Northwest. More info: https://t.co/UZ3ekqUUkq #flooding #wawx #orwx pic.twitter.com/IiAq5I8YxK — National Water Center (@nwsnwc) December 10, 2025

Lo que debe hacer la comunidad ante la alerta emitida

Tras el llamado de atención, las autoridades locales han instado a la población a monitorear las actualizaciones del tiempo, seguir las directrices de evacuación si se emiten, y mantenerse alejados de zonas inundadas.

En muchos tramos de los ríos Stillaguamish, Snoqualmie, Skagit y Cowlitz, el agua ha cubierto caminos rurales y amenazado a comunidades pequeñas donde los recursos de emergencia son limitados y la evacuación puede ser más lenta.

En lo que va del 2025, casi 4.000 advertencias de inundaciones repentinas han sido emitidas, o casi el doble del promedio anual, impulsadas por tormentas intensas que descargan enormes volúmenes de agua en periodos breves de tiempo, como lo registra Baron Weather.

A prolonged atmospheric river is expected to deliver widespread heavy rain and strong winds across western Washington and Oregon, increasing the risk of floods, landslides, and travel disruptions. Cities across the region, including Seattle and Portland, are under a Flood Watch… pic.twitter.com/NgDMwh5LyW — AlertMedia (@alertmedia) December 9, 2025

La lección de esta advertencia urgente es clara: las inundaciones no esperan y la preparación salva vidas. Cuando las autoridades meteorológicas dicen que busque terreno más alto, no es una sugerencia, es una orden basada en datos científicos y en experiencias pasadas de miles de víctimas.