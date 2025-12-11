Suscribirse

Estados Unidos

Washington y Oregón bajo alerta: miles reciben advertencia urgente de inundaciones repentinas en Estados Unidos

Miles de residentes en Washington y Oregón recibieron una advertencia urgente del Servicio Meteorológico Nacional ante el rápido desbordamiento de varios ríos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 12:21 p. m.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias urgentes mientras comunidades en Washington y Oregón enfrentan crecidas rápidas y órdenes de evacuación.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias urgentes mientras comunidades en Washington y Oregón enfrentan crecidas rápidas y órdenes de evacuación. | Foto: Getty Images

Miles de personas en el noroeste de Estados Unidos despertaron con un mensaje contundente del Servicio Meteorológico Nacional: “Muévase a terreno más alto ahora”.

La advertencia responde al ascenso acelerado de ríos clave en Washington y Oregón tras lluvias intensas que han provocado inundaciones repentinas, cortes de vías y riesgo directo para comunidades enteras.

Contexto: ‘AccuWeather’: la herramienta para seguir de cerca el avance de las tormentas en Estados Unidos y estar preparados

Las implacables lluvias ponen en alerta a miles de ciudadanos norteamericanos

La mañana del jueves, miles de residentes en partes del noroeste de Estados Unidos recibieron un firme mensaje del National Weather Service (NWS), la agencia oficial encargada de monitorear las condiciones meteorológicas extremas en el país.

Su advertencia se emitió cuando varios ríos en Washington y Oregón se acercaron a niveles casi históricos, impulsados por precipitaciones excesivas que han saturado suelos y desbordado cursos de agua en cuestión de horas, de a cuerdo a lo que ha informado Newsweek.

Desde Seattle hasta Spokane, los meteorólogos han estado observando con creciente preocupación cómo las lluvias persistentes desencadenan un ascenso implacable del agua en cuencas fluviales que normalmente se consideran benignas.

Las proyecciones del NWS no dejaban lugar a dudas: niveles de agua que superan etapas de inundación, carreteras cubiertas, hogares y granjas amenazados, y comunidades enteras viviendo al filo de una crisis humanitaria.

Esta situación, que continúa desarrollándose, ha generado no solo advertencias oficiales, sino también llamados urgentes a la población para que actúe con rapidez, informó Newsweek.

Lo que hace que este tipo de aviso sea especialmente serio no es solo la cantidad de lluvia caída, sino la velocidad con la que las condiciones pueden volverse mortales.

Incluso cantidades aparentemente moderadas de agua pueden arrastrar vehículos o arrastrar a personas que intentan cruzar caminos inundados.

El propio NWS lo resume de manera cruda: “Incluso seis pulgadas de agua en movimiento pueden tirarte al suelo, y dos pies de agua pueden arrastrar un auto”, un recordatorio de que la tragedia puede estar a pocos centímetros de altura del suelo.

Lo que debe hacer la comunidad ante la alerta emitida

Tras el llamado de atención, las autoridades locales han instado a la población a monitorear las actualizaciones del tiempo, seguir las directrices de evacuación si se emiten, y mantenerse alejados de zonas inundadas.

En muchos tramos de los ríos Stillaguamish, Snoqualmie, Skagit y Cowlitz, el agua ha cubierto caminos rurales y amenazado a comunidades pequeñas donde los recursos de emergencia son limitados y la evacuación puede ser más lenta.

En lo que va del 2025, casi 4.000 advertencias de inundaciones repentinas han sido emitidas, o casi el doble del promedio anual, impulsadas por tormentas intensas que descargan enormes volúmenes de agua en periodos breves de tiempo, como lo registra Baron Weather.

La lección de esta advertencia urgente es clara: las inundaciones no esperan y la preparación salva vidas. Cuando las autoridades meteorológicas dicen que busque terreno más alto, no es una sugerencia, es una orden basada en datos científicos y en experiencias pasadas de miles de víctimas.

Contexto: Increíble video: así rescataron la tractomula que quedó colgando de un puente en Virginia Occidental, EE.UU.

En un mundo donde los patrones climáticos cambian con rapidez, interpretar y responder a estos avisos puede marcar la diferencia entre la seguridad y la tragedia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

2. Nadia Blel renunció a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

3. Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el jueves 11 de diciembre

4. Washington y Oregón bajo alerta: miles reciben advertencia urgente de inundaciones repentinas en Estados Unidos

5. ¿María Corina Machado volverá a Venezuela? La sorpresiva respuesta que sorprendió en plena rueda de prensa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosAlertaInundaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.