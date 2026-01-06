Estados Unidos

Robots en Miami causan sensación: una revolución tecnológica que dará la vuelta al mundo

Robots que realizan entregas causan sensación en Miami y podría ser un avance tecnológico que revolucionaria el mundo.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

6 de enero de 2026, 9:33 p. m.
Robots sirven para entregar paquetes.
Robots sirven para entregar paquetes. Foto: Getty Images

Cuando salieron los carros que integraban sistemas automáticos de parqueo, esto causo gran revuelo en toda la industria, y este no solo fue un paso gigantesco en la mundo automovilístico, sino que presagiaba lo que vendría después.

La tecnología con el pasar del tiempo va creciendo de manera más acelerada, mientras antes un desarrollo tecnológico duraba años, inclusive décadas, en el último tiempo hemos visto constantes revoluciones tecnológicas que han transcurrido en un tiempo relativamente corto.

El desarrollo de la inteligencia artificial puede ser considerado en este momento como uno de los grandes saltos que se han dado; sin embargo, este también ha tenido ciertas implicaciones que deben ser analizadas.

Art Basel Miami sorprende con millonarias ventas

Muchos temen que este tipo de herramientas tecnológicas terminen por remplazar a los humanos y generando de esa manera no solo problemas sociales sino también económicos.

Recientemente, la Universidad de Stanford publicó un estudio en el que se dejaba en evidencia que tras el lanzamiento de la inteligencia artificial, la demanda de recién graduados de programación ha bajado drásticamente.

Esto no solo ocurre en esta industria, sino que es algo que afecta transversalmente a las demás; y es en todo este contexto donde se pueden ver paseando tranquilamente las calles de Miami robots que realizan entregas de manera automática.

Es una situación que despierta la curiosidad de aquellos que tienen que presenciar como pequeñas máquinas con apariencia similar a una caja se pasean de un lado a otro repartiendo paquetes.

Aunque estos artefactos están cumpliendo funciones de entrega, en este momento son utilizados para trayectos cortos, para trayectos largos se sigue utilizando la mano de obra humana.

En el futuro se estima que dados los avances tecnológicos que se prevén, estas máquinas puedan cumplir tareas más complejas que hoy desarrollan los humanos, como las entregas en largas distancias.

Robots causan sensación en Miami. Foto: Jeff Greenberg/Universal Images

La tecnología ha cambiado incluso las estrategias militares, ahora se puede hacer inteligencia militar a través de drones sin necesidad de comprometer grandes capitales en aeronaves que pueden verse afectadas ni colocando en riesgo a militares.

lanzamiento del videojuego GTA VI se haría en 2026

No solo eso, sino que en otros casos los drones han facilitado la grabación de tomas audiovisuales aéreas que anteriormente debían ser tomadas desde una aeronave, como un helicóptero, hoy simplemente con un dron podrían realizar capturas que antes ni se podían imaginar.

Hasta el momento se desconoce cuál será el impacto real de sistemas como los de entregas automatizadas por medio de robots, para los trabajadores de estos sectores; sin embargo, puede que esto también abra otras posibilidades de empleo que antes no se tenían previstas como mantenimiento para estas máquinas.

