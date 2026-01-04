Estados Unidos

Cada vez más cerca: lanzamiento del videojuego GTA VI se haría en 2026, después de que fanáticos esperaran por bastante tiempo

Famoso videojuego GTA VI se lanzaría en el 2026, después de que se presentaran múltiples retrasos.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

4 de enero de 2026, 3:49 p. m.
Expectativa por el lanzamiento en el 2026.
Expectativa por el lanzamiento en el 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

La famosa serie de videojuegos Grand Theft Auto (GTA) en el 2026 hará el lanzamiento de su versión GTA VI.

GTA a lo largo de su historia ha sido considerado uno de los juegos más famosos de mundo abierto, ha tenido importantes avances en gráficos y desarrollo de historias en la trama del mismo.

Las expectativas se ajustan cuando Rockstar Games establece una fecha definitiva para el lanzamiento de GTA 6, reconfigurando las anticipaciones de los fans.
Fecha de lanzamiento. Foto: captura de pantalla tomada del portal rockstargames

Muchos jóvenes crecieron jugando este tipo de videojuegos, por lo tanto, el lanzamiento de una nueva edición de este, causa sensación en aquellos que se consideran fanáticos de la saga.

GTA ha sido desarrollado por la compañía Rockstar Games y se enmarca en un contexto delictivo en el que se debe guiar al personaje a convertirse en el líder criminal de la ciudad.

Entre armas, robos de autos y misiones secundarias, este juego se convierte en uno de los más famosos que hasta el momento se hayan desarrollado.

La fecha que se tiene prevista para el lanzamiento es el 19 de noviembre de 2026, después de que tuviera que ser retrasado en diferentes ocasiones.

De este juego, ya se cuenta con tráileres que han aumentado la expectativa al interior de la industria.

Rockstar ha sido noticia recientemente, tras el despido de decenas de sus trabajadores, por cometer faltas graves, estos habrían compartido información con personas ajenas a la empresa, según informó el portavoz de la compañía a Bloomberg.

La empresa encargada del desarrollo del juego desea hacer el lanzamiento en las mejores condiciones posibles, según ellos mismos indican.

Hay especulación en redes, en torno a otro posible retraso, pero esto no ha sido confirmado oficialmente.

GTA 6
Tendría grandes mejoras. Foto: AFP

“Jason y Lucia siempre han sabido que tienen todas las de perder, pero, cuando un golpe que parecía fácil sale mal, se ven atrapados en el lado más oscuro del lugar más soleado de EE. UU., en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, y obligados a depender más que nunca el uno del otro si quieren salir con vida”. Se menciona en la página oficial de Rockstar Games en relación con GTA VI.

La mejora en la calidad de los gráficos sería significativa después del gran salto que significó en la industria, el lanzamiento de GTA V.

Se espera que el juego sea otro éxito y siga rompiendo récords a nivel mundial.

Noticias Destacadas