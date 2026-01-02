Mundo

A vísperas del Mundial: ciudadanos de África y Medio Oriente, entre los afectados por restricciones migratorias en EE. UU.

Medidas migratorias afectarían a miles de ciudadanos de distintos países a partir de enero.

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 7:43 p. m.
África y Medio Oriente tendrían países afectados.
África y Medio Oriente tendrían países afectados. Foto: Getty Images

Nuevas medidas migratorias entraron en vigor al inicio del año y dejarían afectados a miles de ciudadanos de distintos países, a vísperas del Mundial de 2026.

Esto ocurre en medio de las fuertes políticas migratorias que han caracterizado al gobierno del presidente Donald Trump y que han generado conmoción a lo largo del territorio nacional.

Ingreso para ciudadanos de algunos países se verían afectados. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la información disponible, ciudadanos de países de África y Medio Oriente tendrían restricciones para ingresar al territorio estadounidense.

Personas procedentes de países como Siria, Sudán del Sur, Níger, Malí y Burkina Faso estarían entre aquellas a las que, a partir de 2026, se les suspenderían de manera indefinida los procesos de solicitud de visa.

The New York Times informa que, con la medida adoptada por Estados Unidos, cerca de 35 países tendrían restricciones para el ingreso al territorio norteamericano.

Donald Trump mencionó que pretendía “detener permanentemente la inmigración procedente de todos los países del tercer mundo”.

A esto se suman unas polémicas declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien afirmó que le había aconsejado al presidente norteamericano “una prohibición total de entrada a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a sentirse con derecho”.

El presidente ha sido blanco de críticas por sus declaraciones subidas de tono en torno a los migrantes y, de acuerdo con información presentada por CNN, habría calificado a Somalia de “inmunda, sucia, repugnante y plagada de delincuencia”.

En video: impactante momento en el que un conductor en Oklahoma es detenido en plena autopista por estar, al parecer, inconsciente

Estas medidas se hacen efectivas por motivos de “seguridad nacional y protección pública”, conforme a lo mencionado por el Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, según indica Infobae.

Las tensiones en Estados Unidos continúan en aumento, y los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) siguen generando preocupación.

Hace algún tiempo, en medio de uno de estos operativos, agentes del ICE arrestaron a dos empleados; su jefe, al presenciar la dramática situación, rompió en llanto.

Ingresar a Estados Unidos requiere los papeles migratorios que se le imponen a cada país. Foto: Getty Images

Hay ciertas excepciones en las medidas para quienes viajen al territorio nacional con fines diplomáticos, oficiales o humanitarios; sin embargo, estos casos estarán sujetos a revisión y aprobación de los organismos competentes, con trámites realizados en colaboración con los consulados.

Las visas emitidas con anterioridad no serán anuladas, pero quienes las posean deberán cumplir con controles de seguridad que serán dispuestos para tal fin.

Se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales para rastrear cualquier cambio relacionado con este tema.

Se espera que el Gobierno de Estados Unidos continúe endureciendo las medidas migratorias, en línea con la agenda que se ha propuesto.

