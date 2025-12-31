Recientemente, se conoció un video de la Patrulla de Caminos de Oklahoma en el que se muestra la valiente hazaña realizada por agentes para detener a un conductor que, al parecer, se encontraba inconsciente. El hecho ocurrió el 13 de diciembre.

De acuerdo con la información disponible sobre el incidente, el vehículo circulaba a cerca de 65 kilómetros por hora.

Las autoridades fueron alertadas de que un carro circulaba de manera peligrosa por una autopista de Oklahoma. El vehículo se desplazaba de un lado a otro, encendiendo las alarmas de quienes transitaban por el lugar.

Ante el riesgo de que se produjera un accidente grave, los agentes intervinieron. Tras varios intentos por lograr que el conductor se reintegrara, y dado que se presumía que se encontraba inconsciente, se recurrió a una maniobra para detener el vehículo, que continuaba en movimiento.

La maniobra utilizada, denominada TVI (Tactical Vehicle Intervention), se basa en realizar un contacto en alguno de los ángulos de la parte trasera del vehículo para provocar que gire, pierda tracción y no continúe en marcha.

Tras la ejecución de la maniobra por parte de los agentes, el conductor despertó y salió ileso del incidente. Sin embargo, durante el interrogatorio se informó que había trabajado casi 20 horas y que se dirigía a su casa cuando ocurrió el hecho.

Según lo reportado, el conductor había activado el sistema de asistencia de mantenimiento de carril del vehículo.

El caso sigue dejando más preguntas que respuestas, ya que las autoridades no saben cómo el vehículo pudo mantener la velocidad a la que circulaba sin detenerse, pues indican que no creen que el control de crucero estuviera activado.

Casos como este podrían ocasionar serios accidentes Foto: Getty Images / David Zaitz

Este tipo de situaciones generan preocupación, pues podrían ocasionar una desgracia, en este caso el desenlace fue afortunado.

Las los conductores a no depositar plenamente su confianza en los sistemas de asistencia de los vehículos, ya que muchos de estos no fueron diseñados para ser operados sin la supervisión humana.

Este caso también refleja la problemática que generan las largas jornadas de trabajo que algunas personas deben asumir para cumplir con sus obligaciones. El cansancio acumulado puede ocasionar situaciones similares, por lo que se recomienda tener en cuenta las disposiciones médicas respecto a las horas de descanso, fundamentales para el bienestar físico.