En peligro celebración de Año Nuevo: lluvias podrían afectar a millones de personas este 31 de diciembre

El clima podría afectar estas festividades en ciertas zonas de Estados Unidos de acuerdo con información oficial.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

30 de diciembre de 2025, 4:16 p. m.
Se prevé lluvia y nevadas en ciertas partes de Estados Unidos.
Se prevé lluvia y nevadas en ciertas partes de Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado, fuertes fenómenos meteorológicos podrían afectar la celebración de Año Nuevo en distintas regiones del territorio norteamericano.

La información presentada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y otras fuentes, en el estado de California se tienen previstas lluvias intensas y en el noreste se presentarán nevadas.

Se prevén fuertes lluvias entre hoy y el próximo miércoles
Se prevén fuertes lluvias y nevadas en medio de celebración de Año Nuevo.

Estas se extenderían hasta el día 1 de enero, ABC News indica que debido a las precipitaciones que tendrán lugar existe la posibilidad que haya inundaciones en el sur del estado de California.

En Nueva York y Pensilvania puede haber nevadas, aunque se prevé que en la ciudad de Nueva York estas acumulaciones de nieve no sean tan grandes.

En estas situaciones hay que tener especial cuidado, pues conducir bajo estos fenómenos meteorológicos puede suponer un riesgo importante.

Hace algunos días en Washington las inundaciones ocasionaron que diferentes personas tuvieran que ser rescatadas con botes y helicópteros.

También a esto se suma las advertencias que las autoridades profirieron en ciertas partes de California por la calidad del aire donde se insta a las personas a quedarse en sus casas, ya que las partículas diminutas que se encuentran en el aire pueden ser peligrosas para la salud pública.

Las precipitaciones que se presentaran según la información que compartieron las autoridades estarán presentes durante el 31 de diciembre y se extenderían en zonas como Los Ángeles y San Diego hasta el dia jueves 1 de enero.

Las acumulaciones a raíz de la lluvia podrían llegar a las 2 pulgadas en algunos puntos y se pueden presentar inundaciones súbitas, según informa el medio de comunicación Infobae.

La información de la NOAA indica que en zonas del estado de Nueva York la acumulación de nieve particularmente el 1 de enero podrían ser entre 30 y 90 centímetros, según citó Infobae.

Pese a que las nevadas harán presencia en partes del territorio, se estima que no haya acumulaciones de nieve importantes en Times Square.

Es probable que debido a las condiciones meteorológicas distintos aeropuertos presenten demoras y cancelaciones en sus operaciones, se recomienda estar en constante revisión del estado de sus vuelos si va a viajar en estas fechas.

El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, registró retrasos en sus operaciones este viernes debido a fuertes vientos y lluvias asociadas a un sistema de tormentas que afecta al noreste de Estados Unidos.
Posibles retrasos y cancelaciones en vuelos.

También recuerde mantenerse informado por medio de los canales oficiales para estar al tanto de posibles emergencias que puedan estar afectando la zona en la que usted reside.

Puede hacer uso del portal de AccuWeather para rastrear las condiciones meteorológicas que lo circundan y planificar cualquier desplazamiento, además de preparar con anticipación la celebración de Fin de Año y que esta no se vea afectada por las condiciones anteriormente mencionadas.

