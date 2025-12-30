A quedarse en casa: en vísperas de la celebración de Año Nuevo recomiendan permanecer en casa por contaminación en California

Presencia de niveles importantes de partículas finas PM2.5 en el aire por parte del sistema de monitoreo de la Agencia de Protección de Estados Unidos (EPA) ha activado las alarmas y se recomienda no salir de sus hogares al ser un riesgo importante para la salud pública.

De acuerdo con la información presentada por el medio de comunicación Infobae, comunidades de Summerville, Weaverville, Lewiston y Hayfork estarían afectadas por este fenómeno que compromete la salud de aquellas personas que residen en estos lugares.

Puede afectar los pulmones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esto se da tras determinar que la categoría del aire se encuentra en lo que se denomina “Unhealthy”, esto afecta a la población en general de estos lugares, pero hay una consideración especial para aquellas personas que tienen patologías respiratorias preexistentes.

También hay que tener cuidado para aquellas que aunque no tienen patologías preexistentes si se consideran una población vulnerable a este tipo de situaciones como personas de la tercera edad o niños.

De acuerdo con la información disponible la calidad del aire habría superado los 150 puntos en la escala AQI, esta escala es la encargada de determinar las categorías de contaminación en el aire y por consiguiente la calidad de este.

Un puntaje desde 101 hasta 150 se considera peligroso para poblaciones sensibles que podrían tener afectaciones a la salud, sin embargo, la advertencia en este caso se emite tras encuadrarse por encima de los 150.

Estas partículas PM2.5 se consideran peligrosas por su diminuto tamaño pueden tener 2,5 micrómetros e incluso en ocasiones medidas inferiores a esta.

Las partículas al ser tan pequeñas pueden adentrarse en los pulmones y causar serios problemas de salud, y llevar a que se eleven los casos de hospitalizaciones.

Estas pueden incluso agravar condiciones cardiacas y en otros casos mortalidad prematura, según información citada por Infobae del Centro Nacional de Información sobre Salud Ambiental de los CDC.

Diminutas partículas pueden llevar a hospitalización de ciertas personas Foto: Getty Images / krisanapong detraphiphat

Esto se da en el marco de las vísperas de celebración de Año Nuevo en la cual las familias suelen reunirse para compartir la llegada del Año Nuevo.

Esta situación genera preocupación y acatar las advertencias de las autoridades pueden salvaguardar la integridad física de los habitantes de los lugares afectados.

De acuerdo con la EPA “Cuando se expone a estos niveles de partículas pequeñas, las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares y los adultos mayores corren mayor riesgo de visitas a salas de emergencia o, en algunos casos, muerte”.

Se espera que las condiciones del aire puedan mejorar para que los habitantes de estos lugares puedan salir tranquilamente de sus hogares sin temor a que su salud se vea afectada.