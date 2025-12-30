Mundo

En video: rescate de niño autista en un estanque, se escapó de su casa en Florida y se utilizó un helicóptero para encontrarlo

Niño con autismo escapó de su casa y estaba en un estanque, fue rescatado en la noche de Navidad.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 1:08 p. m.
Ya se había escapado antes.
Ya se había escapado antes. Foto: Volusia Sheriff's Office

Niño con autismo en Deltona, Florida, escapa de su casa en la noche de Navidad, se acercó a un estanque y fue rescatado por las autoridades, se tuvo que hacer uso de equipo aéreo para identificar su paradero.

De acuerdo con información suministrada por la Oficina del Sheriff este fue hallado sumergido en el agua hasta la altura del pecho.

Información indica que en medio del operativo uno de los agentes que se encontraba en tierra afirmó “Simplemente dirígete directamente hacia el norte y te encontrarás con él”.

Las imágenes muestran el lugar en que fue encontrado, cuando uno de los agentes se acerca para auxiliar al pequeño, dijo “El agua está muy fría y él está temblando. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo!”.

El niño estuvo expuesto a las bajas temperaturas que tenía el agua; luego recibir la asistencia médica necesaria este pudo regresar sano y salvo a su casa.

El histórico retrato de Marilyn Monroe de un artista que en su infancia padeció de una enfermedad neurológica

Según la información disponible esta no era la única vez que el menor identificado como Coco se escapaba de su casa, pues es la segunda vez en un periodo de 15 meses que las autoridades tienen que intervenir por la fuga del niño hacia un cuerpo de agua.

x
Era la segunda vez que se escapaba hacia el agua. Foto: Volusia Sheriff´s Office

En agosto del 2024, fue hallado en un estanque cercano a la residencia agarrado de una rama.

Coco tiene autismo y no habla, además este siente una atracción particular por el agua, lo que lo ha provocado que situaciones como estas tengan lugar.

Tras el primer incidente las autoridades instaron a la familia a tomar medidas de seguridad para evitar que una situación de igual naturaleza volviera a ocurrir.

Es importante, que en los casos en los que se tienen al cuidado niños autistas que sienten atracción por el agua se tomen precauciones adicionales de seguridad, pues no hacerlo puede significar estar involucrados en casos que puede que no corran con la misma suerte que Coco.

Aunque niños que tienen autismo son personas que pueden tener vulnerabilidad a este tipo de situaciones, en general hay que tener cuidado con los menores de edad.

Hace poco tiempo un padre evitó un secuestro hacia su hija, haciendo uso del control parental la halló en una zona apartada tras ser abordada por un sujeto con arma blanca que la coaccionó.

Padre evita secuestro de su hija en Estados Unidos: utilizó el control parental para ubicarla

El padre la encontró montada en una camioneta junto con la mascota que estaba paseando cuando ocurrió el incidente, el sujeto estaba semidesnudo y fue arrestado por las autoridades y ahora enfrenta cargos con la justicia.

