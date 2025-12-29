Estados Unidos

Padre evita secuestro de su hija en Estados Unidos: utilizó el control parental para ubicarla

En Texas, un padre evita secuestro de su hija utilizando el control parental, se encontraba en una zona boscosa apartada y un hombre se encontraba semidesnudo.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

29 de diciembre de 2025, 3:12 p. m.
Estaba en una zona apartada. Foto: Getty Images

Padre hace uso de tecnología de localización telefónica para evitar secuestro de su hija de 15 años en Porter, Texas.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de diciembre cuando la adolescente estaba paseando su perro, sus padres se alarmaron al ver que ella no llegaba en el horario habitual.

El padre de la joven ayudo a que se saliera de la camioneta en la que se encontraba retenida. Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery

Su padre hizo uso del control parental para ubicar a su hija, se dio cuenta de que esta se encontraba aproximadamente a 3 kilómetros de su vivienda en una zona apartada.

El padre emprendió la búsqueda con la información que le suministraba el localizador, al llegar a la zona se da cuenta de que tanto el perro como su hija se encontraban al interior de una camioneta, en esta también se hallaba un sujeto parcialmente desnudo.

El sujeto, después, fue identificado con el nombre Giovanni Rosales Espinoza, en este momento se encuentra enfrentando cargos por secuestro agravado y abuso deshonesto con un menor de edad.

El padre ayudó a salir del vehículo a su hija e hizo el respectivo llamado a las autoridades, de acuerdo con Infobae, testigos proporcionaron información que sirvió de ayuda para la localización de Giovanni Rosales.

Se informa que el señor Espinoza habría amenazado a la menor con un arma blanca en espacio público, específicamente con un cuchillo, privándola de la libertad de esa manera.

Los agentes actuaron arrestando a Espinoza, lo dejaron bajo custodia y le imputaron los cargos que anteriormente fueron mencionados.

Espinoza permanece detenido y no tiene derecho a fianza, según lo que indico la oficina del Sheriff.

“La Navidad es un día de alegría, pero este hombre decidió destruir esa alegría atacando a un niño” Declaró Wesley Doolittle, sheriff de Montgomery.

Arresto, esposas, prisión, cárcel
Hombre se encuentra privado de la libertad sin fianza. Foto: 123rf

La familia afirma estar agradecida, pues su hija se encuentra a salvo y en proceso de recuperación tras lo sucedido.

El caso sigue bajo investigación y se espera se haga justicia conforme a lo que determinen las autoridades competentes.

Este tipo de situaciones generan preocupación para padres de familia que temen por la integridad de sus hijos, es importante tener las precauciones necesarias para evitar exponer a menores de edad a vivir situaciones similares.

Para un menor, vivir algo similar a lo que pasó con esta joven en Texas puede dejar consecuencias psicológicas graves que tienen que ser tratadas.

Se espera que la joven pueda recuperarse de manera óptima y que este incidente no deje consecuencias psicológicas para ella.

