El país norteamericano ha experimentado un debilitamiento en el mercado laboral, lo que ha encendido las alarmas y genera incertidumbre frente a lo que depara el futuro.

De acuerdo con información oficial, Estados Unidos creo menos empleos de los que se esperaba que se creara en el mes de diciembre, lo que conduce a que el 2025 se convierta en el año más débil para el mercado laboral desde la pandemia de Covid 19.

A pesar de esto, la tasa de desempleo descendió ligeramente, de 4,5% a 4,4%.

En 2025, un total de 584.000 puestos de trabajo fueron generados, una cifra mucho menor que los 2 millones del año anterior.

Los inversores estarán atentos a los últimos datos por su posible impacto sobre las tasas de interés.

Un deterioro del mercado laboral podría impulsar a la Reserva Federal a bajar las tasas antes de lo previsto con el fin de estimular la economía.

Si bien las cifras de diciembre fueron aceptables, el crecimiento del empleo se ha desacelerado significativamente durante el último año, creando incertidumbre en diferentes sectores.

Por su parte, la tasa de desempleo se ha acercado a sus niveles más altos desde 2021.

La cifra de creación de puestos de trabajo difundida este viernes fue inferior a los 73.000 nuevos empleos previstos por los economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Según el Departamento de Trabajo, el empleo continuó con una tendencia al alza en los sectores de restaurantes y bares, atención médica y asistencia social, mientras cayó en el sector minorista.

El gobierno norteamericano recientemente tomo la determinación de solo aprobar un límite de 35.000 visas de trabajo H-2B adicionales a las 66.000 que el Congreso dispone para cada año fiscal, sería una reducción de casi la mitad de los límites adicionales que se han dispuesto para otros periodos.

En el gobierno federal se perdieron asimismo 277.000 puestos de trabajo, un 9,2%, desde enero del 2025, cuando el sector había alcanzado su punto máximo de ocupación, señaló el departamento.

“El crecimiento del empleo en 2025 fue el más débil en más de una década, con excepción del período de la pandemia”, dijo en un comunicado Elizabeth Warren, principal representante demócrata en el Comité Bancario del Senado.

Se espera que en el 2026 la creación de empleos aumente para que se fortalezca el mercado laboral y suprima la incertidumbre que hace presencia al interior del territorio estadounidense.

