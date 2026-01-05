Calendario de pagos del Seguro Social 2026 en Estados Unidos: revise las fechas para tenerlas en cuenta

Millones de personas en el territorio norteamericano dependen de los pagos de Seguridad Social para vivir, cerca de 70 millones de personas se ven beneficiadas de estos.

De acuerdo con la información disponible, para el año del 2026 hubo un aumento del 2,8 % por el ajuste del costo de vida.

Es importante tener en cuenta las fechas de pago programadas, si no se recibe el pago en las fechas mencionadas, se recomienda esperar tres días hábiles antes de comunicarse con la entidad responsable para hacer el reporte.

Los pagos se realizan de manera escalonada teniendo en cuenta factores como el día de nacimiento, por lo tanto, se debe tener en cuenta esto a la hora de verificar que fecha es la que a usted le corresponde, de ser el caso.

Seguro Social

Para nacidos entre los días 1 y el 10 de cada mes, los pagos se efectúan el segundo miércoles de manera mensual.

14 de enero.

11 de febrero.

11 de marzo.

8 de abril.

13 de mayo.

10 de junio.

8 de julio.

12 de agosto.

9 de septiembre.

14 de octubre.

10 de noviembre.

9 de diciembre.

Para nacidos entre los días 11 y 20 de cada mes, los pagos se efectúan el tercer miércoles de manera mensual.

21 de enero.

18 de febrero.

18 de marzo.

15 de abril.

20 de mayo.

17 de junio.

15 de julio.

19 de agosto.

16 de septiembre.

21 de octubre.

18 de noviembre.

16 de diciembre.

Para nacidos entre los días 21 y 31 de cada mes, los pagos se efectúan el cuarto miércoles de manera mensual.

28 de enero.

25 de febrero.

25 de marzo.

22 de abril.

27 de mayo.

24 de junio.

22 de julio.

26 de agosto.

23 de septiembre.

28 de octubre.

25 de noviembre.

23 de diciembre.

Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI)

30 de enero.

27 de febrero.

1 de abril.

1 de mayo.

1 de junio.

1 de julio.

1 de septiembre.

1 de octubre.

30 de octubre.

1 de diciembre.

31 de diciembre.

Los pagos del Ingreso de Seguridad Suplementario se realizan el día 1 de cada mes, sin embargo, si el primer día del mes cae en fin de semana, el pago se hace el viernes inmediatamente anterior.