Así arrancó la canasta familiar en 2026: el Dane reveló la inflación de enero

La entidad publicó el dato referente al primer mes del año.

Manuel Santiago Sánchez González

6 de febrero de 2026, 11:06 p. m.
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Índice de Precios al Consumidor (IPC) Foto: Jorge Orozco

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó su más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró cómo fue la variación de distintos precios de productos y servicios, más exactamente para enero de 2026.

Para el primer mes del año, la inflación se ubicó en 5,35 %, en comparación con el 5,22 % del mismo periodo del año pasado.

IPC enero 2026
IPC enero 2026 Foto: Dane

El Dane entregó un balance detallado de los alimentos que registraron la mayor variación en el último mes y de las ciudades que reportaron el mayor crecimiento. El resultado que presenta la entidad es clave para las políticas monetarias que regirán en el país durante el mes en curso, además de ser un elemento fundamental para la definición de la política monetaria nacional.

Dane / Inflación
Piedad Urdinola, directora del Dane. Foto: Dane / Youtube

Información por sectores

En el mes de enero de 2026, el IPC registró una variación de 1,18 % en comparación con diciembre de 2025. Seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,18 %): restaurantes y hoteles (2,94 %), transporte (2,14 %), bebidas alcohólicas y tabaco (1,79 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,66 %), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,50 %) y, por último, salud (1,21 %).

Por debajo del promedio se ubicaron bienes y servicios diversos (0,79 %), recreación y cultura (0,50 %), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,23 %), prendas de vestir y calzado (0,18 %), información y comunicación (0,06 %) y, por último, educación (0,00 %).

En enero: ¿cuota inicial del repunte de la inflación?

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,18 %) se ubicaron en las divisiones de restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, las cuales aportaron 1,00 punto porcentual a la variación total.

En enero de 2026, en comparación con diciembre de 2025, las subclases que más aportaron al índice total fueron comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (3,36 %), transporte urbano (5,11 %), carne de res y derivados (2,55 %), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (2,38 %), arriendo imputado (0,43 %), servicio doméstico (5,16 %), arriendo efectivo (0,41 %), tomate (19,63 %), papas (10,39 %) y frutas frescas (2,39 %).

Las subclases con mayores aportes negativos a la variación fueron electricidad (-0,91 %), transporte de pasajeros y equipaje en avión (-11,40 %), suministro de agua (-0,58 %), paquetes turísticos completos (-2,47 %) y huevos (-1,60 %).

