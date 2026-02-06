Economía

Ciudades donde subió y bajó el costo de vida durante enero; así rinde el salario en el país

Por medio del IPC se puede determinar el aumento en cada una de las ciudades de Colombia.

Redacción Economía Revista Semana

7 de febrero de 2026, 1:15 a. m.
Bucaramanga es considerada una de las ciudades con mayor costo de vida.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó este viernes 6 de febrero de 2026, la cifra de la inflación de enero de 2026, uno de los indicadores clave del país, que permite conocer a fondo el estado de la economía nacional.

En esta ocasión, la cifra entregada estuvo en concordancia con lo esperado por los expertos. Pereira continúa en el primer lugar de las ciudades con mayor alza de los precios, desplazando desde hace meses a Bucaramanga, que se había mantenido liderando.

Para enero, la inflación se ubicó en un 5.35%, cumpliendo con lo esperado por los expertos del país.

IPC enero 2026

El mismo se estima por medio del Índice de Precios al Consumidor, que es un indicador que muestra la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con el período base.

IPC por ciudades en 2026

Según los informes de los principales sectores, estos mostraron un comportamiento a la baja en el primer mes del año, al realizar la comparación con los últimos periodos de 2025.

Asobancaria tiene un pronóstico de la inflación en 2026 más alto que el del Banco de la República

Pereira fue la ciudad que mostró una mayor inflación, con 6,17 %; seguida por Bucaramanga, con 5,91 %; y Manizales, con 5,63 %. En el cuarto lugar aparecen Popayán, con un repunte del 5,54 %, y Bogotá con 5,54 %. El promedio nacional, por su parte, es del 5,35 %.

IPC por ciudades, enero 2026.

En contraste, Santa Marta aparece en primer lugar entre las ciudades que menor impacto tuvieron por parte de la inflación, con una variación del 3.50 %. A esta le sigue Valledupar, con un costo de vida del 3.86 %, seguida por Pasto, con 4.20 %; y Tunja, con un 4,32%.

El informe tiene en cuenta los sistemas de transporte de cada ciudad, los productos que más salida tuvieron y la variación en los sectores y subsectores de cada uno de los territorios.

El informe entregado por la entidad se da tras una recolección de datos en 38 ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Ibagué y un agregado nacional comprendido por las ciudades de Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja, Rionegro, Quibdó, San Andrés y Mocoa.

La recolección de datos fue realizada durante el último mes por medio de equipo técnico del Dane.

Ciudades donde subió y bajó el costo de vida durante enero; así rinde el salario en el país

