Asobancaria tiene un pronóstico de la inflación en 2026 más alto que el del Banco de la República

Si a muchos les sonó alto el nuevo pronóstico que tiene el Banco de la República para lo que será la inflación en 2026, es decir, ¿qué tanto podrán comprar los colombianos con su ingreso?, la cifra de Asobancaria, gremio de entidades financieras, va mucho más allá.

El Dane revelará este viernes 6 de febrero el dato oficial de cómo se comportaron los precios al consumidor luego de la aplicación del alza en el salario mínimo, en más de 23 %.

Piedad Urdinola, directora del Dane. Foto: Dane / Youtube

Por el momento, las proyecciones que hacen los analistas, a partir de modelos en los que incluyen las características que está teniendo el entorno económico, son alcistas.

No en vano, el Banco de la República, visualizando en el horizonte, proyecta una inflación de 6,3 %, mientras que antes de todos los nuevos mensajes y decisiones estimaba que llegaría a un 4,1 %.

Pues bien, Asobancaria estima que la inflación en 2026 será de 6,7 %, una cifra que podría poner a sudar a más de uno, tanto a las familias como a los empresarios para hacer su producción.

Gasolina baja desde febrero, firmaron la resolución que baja el precio en Colombia. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (X: @MinEnergiaCo)

El dato que entregará el Dane será el de enero, el primero del año, con todos los ingredientes nuevos que hay, pues ya se venía estabilizando el indicador, que cerró 2025 en 5,1 %.

Para enero, Asobancaria apunta a que la inflación anual sea de 5,4 %, es decir, apenas tomando impulso para seguir cuesta arriba.

“La principal razón detrás del aumento de los precios en este mes estaría explicada por la indexación de bienes y servicios, muchos de los cuales tienen precios regulados, al aumento del 23 % del salario mínimo para 2026″, señala un análisis de Asobancaria.

Y agrega que, “enero marcaría un punto de inflexión de la inflación luego de dos meses de reducciones. Para cierre de este 2026, esperamos que la inflación cierre en 6,7%”, estima el gremio liderado por Jonathan Malagón.

frutas y verduras. Foto: Getty Images

La ‘papa’ más cara

Hay que señalar que el Banco de la República basa su pronóstico en una aceleración mensual registrada en componentes como el del agro, que vendría siendo impulsado por alzas en cultivos permanentes, como papas y cítricos.

Lo cierto es que los analistas estiman que la presión alcista que habrá este año no sería algo estacional, impulsado por un pico de demanda. Por el contrario, el efecto del salario mínimo, aunque no se ve aún en el primer mes, mostraría mayores señales a medida que avance el primer semestre, pues, por el momento, el consumo seguirá impulsado, mientras dura la novedad de un incremento que para muchos es exorbitante.