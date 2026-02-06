Generadoras de energía reaccionan a suspensión de impuesto que venía en decreto de emergencia económica

Uno de los decretos que estaban colgados al que estableció la emergencia económica en el país y fue suspendido provisionalmente en la Corte Constitucional, estaba generando una controversia jurídica, porque no se sabía a ciencia cierta si continuaba vigente o no.

El Alto Tribunal resolvió el asunto, al confirmar que el Decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026 no surtirá ningún efecto. Al menos mientras la Corte no tome una decisión de fondo en relación con la exequibilidad o no de la emergencia económica.

La medida buscaba que, a partir del 2 de febrero, las generadoras de energía hicieran una contribución parafiscal de 2,5 por ciento sobre la base gravable, con el fin de fortalecer el fondo empresarial que requiere recursos para atender situaciones como la de Air-e, que está intervenida y no ha pagado por la energía que le han entregado para distribuir entre los usuarios.

Según el decreto que ahora también está suspendido, los recursos provenientes de la mencionada contribución parafiscal “se destinarán exclusivamente a financiar procesos de intervención administrativa en empresas del sector eléctrico”.

Lea lo que dijo Andeg. Foto: ENEL

¿Qué dice Andeg?

Hay que recordar que en el decreto también le pedían a las generadoras una contribución en especies, consistente en la entrega de energía eléctrica equivalente al 12 por ciento de la energía efectivamente vendida mensualmente en la bolsa del MEM. Esta energía se distribuirá a las empresas intervenidas por la superintendencia.

El gremio de empresas generadoras de energía, Andeg, si bien veía venir la confirmación de la Corte Constitucional de que el decreto 0044 también carecía de efectos, celebró la decisión.

Alejandro Castañeda, presidente de la agremiación, manifestó que, hasta ahora, no habían desembolsado un solo peso a cuenta del impuesto, ya que era la Superintendencia de Servicios Públicos la que iba a hacer la liquidación de la contribución que le correspondería a cada generadora, y hasta el momento no lo había hecho.

Corte Constitucional Foto: cortesía corte

De cara al análisis más profundo que ahora hará la Corte, de los 3 decretos involucrados: el matriz que declaró la emergencia y los otros dos relacionados con la carga tributaria a imponer, Castañeda dice que lo que esperan es que el Alto Tribunal siga teniendo la misma coherencia que mostró ahora. Ello, porque a juicio del directivo gremial, “no hay hecho sobreviniente, no hay fundamento para una declaratoria de emergencia. La situación energética en el Caribe es un problema de hace 20 años, como lo ha venido diciendo el mismo gobierno y la situación de Air-e ya completa más de año y medio”.

Hay que buscar salidas para Air-e

En lo que sí fue enfático Castañeda es el tema de Air-e, pues la decisión de la Corte no debe dar pie para que no se busque una salida. “El riesgo sigue existiendo. La empresa le adeuda 1,7 billones de pesos a las generadoras, por lo tanto, se deben buscar alternativas para nutrir de recursos el fondo empresarial y llegar así a que se hagan los pagos correspondientes”.