BTG Pactual lanzará su primer fondo bursátil en Colombia y apuesta por ampliar este mercado

BTG Pactual prepara el lanzamiento de su primer fondo bursátil o ETF en Colombia, como parte de una estrategia regional con la que busca replicar el crecimiento alcanzado por este tipo de inversiones en Brasil y Chile.

El nuevo producto, que comenzaría a negociarse en la Bolsa de Valores de Colombia durante la primera mitad de agosto, estará enfocado inicialmente en acciones nacionales. Para ello, la firma desarrolló un índice propio con Teva, un proveedor brasileño de índices, en lugar de replicar directamente el MSCI Colcap.

¿Quiere invertir en bitcoin? Este nuevo fondo promete proteger el capital

Un ETF o fondo bursátil es una canasta de inversiones que se compra y se vende en la bolsa como si fuera una sola acción. En lugar de adquirir por separado acciones de Ecopetrol, Bancolombia, ISA y otras empresas, el inversionista compra una participación en un fondo que reúne varios activos y, por lo general, replica el comportamiento de un índice. Esto permite diversificar la inversión, aunque no elimina el riesgo de pérdidas.

Actualmente, en Colombia hay tres ETF en operación: ICOLCAP, que replica el índice MSCI Colcap y reúne acciones colombianas; HCOLSEL, que sigue el índice S&P Colombia Select; y GXTESCOL, que invierte en títulos de deuda pública interna, conocidos como TES.

Los ETF se negocian en bolsa como si fueran una acción. Foto: diana rey melo-semana

Eduardo Miquelotti, socio de BTG Pactual y responsable de la estrategia de gestión pasiva, fondos indexados y ETF, explicó que este será apenas el primer paso. La compañía proyecta lanzar posteriormente un ETF de renta fija colombiana y otros vehículos que permitan a los inversionistas locales acceder, desde el mercado nacional, a activos de Brasil, al S&P 500 y a otros segmentos internacionales.

La gestora aportará capital semilla para poner en marcha el fondo y estimular su liquidez inicial. Aunque Miquelotti aclaró que no puede garantizar resultados, señaló que la expectativa es alcanzar cerca de 100 millones de dólares en activos administrados al cierre de 2026 y entre 200 millones y 300 millones de dólares al finalizar el próximo año.

Eduardo Miquelotti, director de Fondos Indexados y ETF de BTG Pactual. Foto: BTG Pactual

La apuesta se apoya en la experiencia desarrollada por BTG Pactual en otros países. En Brasil, la firma administra 32 ETF con activos cercanos a 4.500 millones de dólares, concentrados principalmente en instrumentos de renta fija. En Chile ya cuenta con seis productos y, según el directivo, alcanzó alrededor de 100 millones de dólares en activos durante sus primeros seis meses de operación.

Miquelotti considera que la expansión de los ETF en América Latina será más rápida que la registrada anteriormente en Estados Unidos y Europa, debido al mayor acceso a información financiera y a las plataformas digitales. Estos instrumentos, explicó, ofrecen cinco ventajas principales: mayor liquidez, menores costos, diversificación, transparencia y beneficios tributarios.

BTG Pactual asesora venta del portafolio de Terranum al PEI por US$650 millones

El directivo señaló que los ETF pueden complementar, y no necesariamente reemplazar, a los fondos de gestión activa. Los inversionistas pueden utilizar productos indexados para obtener exposición al desempeño general de un mercado y reservar el pago de comisiones más altas para aquellos fondos que tengan capacidad de generar retornos superiores a sus índices de referencia.

Aunque el mercado accionario colombiano es reducido frente al tamaño de la economía, BTG Pactual considera que existe espacio para nuevos productos. Para Miquelotti, la educación financiera será determinante.

La firma busca explicar cómo combinar ETF y fondos activos para construir portafolios más eficientes, con menores costos y mayor diversificación. Su previsión es que, en un plazo de doce meses, la industria colombiana de ETF muestre una transformación similar, aunque a menor escala, a la observada recientemente en Chile.