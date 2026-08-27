Caída del dólar en Colombia pierde algo de impulso y queda a merced del petróleo. Así inició la tasa de cambio este 27 de agosto

En medio de las expectativas por la presentación del presupuesto para 2027, así como del movimiento del petróleo y de los anuncios de la Reserva Federal, el precio del dólar en Colombia abrió en la jornada de este jueves 27 de agosto en 3.128 pesos.

En los primeros minutos de negociación, la divisa se movió entre un mínimo de 3.116 pesos y un máximo de 3.129, para promediar en 3.122 pesos. Esto implica una leve diferencia de casi 4 pesos frente a la TRM vigente, que es de 3,118,24.

La costosa factura que les está pasando la caída en el precio del dólar a los exportadores de carbón y coque

Las negociaciones cambiarias arrancaron con presiones bajistas, pese a que en la jornada anterior el movimiento fue al alza. En Credicorp Capital señalan que en esa tendencia pueden pesar las palabras del gerente del Banco de la República. Leonardo Villar, quien durante su participación en la convención bancaria dijo que el Emisor poco puede hacer para frenar la fuerte apreciación del peso.

El petróleo de referencia Brent también se mantiene como uno de los determinantes del precio del dólar en Colombia. El miércoles 27 de agosto, cuando el barril se ubicó en 87 dólares, lo que representó una caída de 1,3 % frente al cierre previo, se sintió en la tasa de cambio local. El crudo completó tres días consecutivos de retrocesos y retornó por debajo de la barrera de los 90 dólares, nivel no visto en las últimas dos semanas.

Debido a que Colombia es un país productor de petróleo, la cotización del crudo se mantiene como uno de los determinantes de la tasa de cambio. Foto: Adobe Stock

Según un análisis del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, ese descenso del crudo se dio después de que los operadores sopesaran los avances del acuerdo entre Irán y Omán para habilitar el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. A pesar del avance, Irán reitera que este acuerdo no garantiza la reapertura del corredor marítimo. Asimismo, impactaron los nuevos anuncios provenientes de Rusia, en donde el presidente Vladímir Putin afirmó que planeaba una nueva escalada militar en Ucrania, dado el fracaso en las negociaciones para un acuerdo de paz. “Este anuncio generó preocupación para el mercado energético mundial, ante una nueva amenaza al suministro”, indican en la entidad financiera.

Como resultado, la tasa de cambio peso-dólar se devaluó 1,25 % el miércoles 26 de agosto. Este 27 de agosto, el precio del petróleo inició operando ligeramente al alza en 0,61 % y se cotiza en 87,26 dólares por barril, mientras aumentan los flujos a través del estrecho de Ormuz.

Primeros minutos de negociación cambiaria del 27 de agosto de 2026. Foto: Banco de la República

En este resultado influyó igualmente la presión de demanda de algunos agentes en el mercado local. En Davivienda Corredores estimaron que algunos intermediarios del mercado cambiario han demandado dólares ante el descenso de las cajas en moneda extranjera del sistema financiero, medida por la Posición Propia de Contado, la cual se situó en 1.429 millones de dólares según la última información reportada por la Superintendencia Financiera al 9 de agosto. Al mismo tiempo, se notó una disminución de la oferta de dólares.

Entretanto, el peso colombiano completó tres días como la moneda más devaluada frente al dólar entre las monedas de América Latina, con un retroceso de 1,2 % en ese periodo.

Los mercados de divisas del mundo continúan a la espera de la intervención del presidente de la FED, Kevin Warsh, en la reunión de Jackson Hole.