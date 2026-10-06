Dólar vuelve a caer en Colombia y se ubica por debajo de $ 3.200, pero ahora enfrenta nuevas presiones

Los altos precios del petróleo, la caída del riesgo país de Colombia —medido a través de los CDS a 10 años—, el triunfo del candidato de derecha en la primera vuelta de las elecciones en Brasil y las expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés, tanto locales como internacionales, son los principales factores que actualmente mueven el mercado cambiario colombiano.

Las negociaciones iniciaron este martes, 6 de octubre, en $ 3.176, tocaron un mínimo de $ 3.172 y un máximo de $ 3.189, promediando en $ 3.180 en los primeros minutos de negociación, lo que implica una baja de $ 29,78 frente a la TR vigente, que es de $ 3.209,78.

Trump celebra el avance de Flávio Bolsonaro mientras Brasil se encamina a una decisión histórica

Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, aseguró que la agenda cambiaria de hoy está pendiente de la publicación de la balanza comercial de Estados Unidos, cuyo déficit se amplió hasta 105.600 millones de dólares, ubicándose por encima de lo esperado por el mercado. “Entre los principales focos de la atención de la semana se encuentran las minutas de la Reserva Federal y el dato de inflación de Colombia, ambos programados para el miércoles, 7 de octubre. Estos podrían entregar nuevas señales para las expectativas de tasas y comportamiento de los mercados”, indicó.

La tasa de cambio peso-dólar también ha estado influenciada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense frente a sus pares del G7 (el lunes, 5 de octubre, ganó un 0,2 %), en medio de unos mercados que continúan ajustando sus expectativas sobre la trayectoria de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal.

Gráfico precio del dolar

“Mientras una semana atrás la probabilidad de un aumento de tasa en octubre era de un 70 %, el lunes cedió hasta un 20 %, incorporando resultados del mercado laboral algo menos fuertes que lo previsto. Entretanto, en Estados Unidos, la encuesta de expectativas ISM del sector servicios confirmó una economía sólida, pero que quizá alcanzó un techo el mes previo”, señalan en Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.

En el ámbito regional, en conjunto, las monedas latinoamericanas se apreciaron el lunes, 5 de octubre, 1,3 % en promedio, siendo el real brasileño la que más se fortaleció en la región con un 4,2 %, gracias al resultado de las elecciones y a la posibilidad de un gobierno más proclive a un ajuste fiscal.

Donald Trump Jr. atribuye el giro político de América Latina al desmantelamiento de USAID

Balance de septiembre

El peso colombiano se depreció un 2,9 % durante septiembre, en un mes marcado por un fortalecimiento generalizado del dólar y por nuevas señales de endurecimiento monetario en Estados Unidos, según un análisis de la Dirección de Investigaciones Económicas del Grupo Cibest.

La firma explicó que buena parte de la presión sobre la moneda local provino de una postura más restrictiva de la Reserva Federal. Ese entorno favoreció un aumento mensual de un 2 % en el índice DXY, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de monedas y que acompañó la depreciación de varias divisas a escala global.

Evolución de monedas seleccionadas frente al dólar durante septiembre (var. % mensual). Foto: Grupo Cibest

En Colombia, el Banco de la República sorprendió al mercado al elevar su tasa de política monetaria hasta un 12,25 % en su reunión de finales de septiembre. A esto se sumaron las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella sobre la posibilidad de que el Gobierno busque un programa con el Fondo Monetario Internacional.

Para octubre, Cibest prevé que la tasa de cambio se mueva entre 3.190 y 3.390 pesos por dólar. El escenario contempla una fortaleza más persistente de la moneda estadounidense, aunque el aumento de tasas del Banco de la República podría limitar las presiones alcistas mediante un carry trade todavía atractivo.