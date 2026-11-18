El dólar cerró su jornada de cotización del miércoles 18 de noviembre al alza y acercándose a los $ 3.350, en un contexto marcado por la aversión al riesgo global, las tensiones en el mercado tecnológico y las expectativas sobre las decisiones de tasas que tomará la Reserva Federal de Estados Unidos en su próxima reunión de política monetaria.

Dólar al alza: hoy 18 de noviembre la divisa tuvo un precio de apertura de $3.320,10

El precio de la divisa estadounidense cerró en $ 3.327,18, lo que representó una subida de $ 17,63 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy de $ 3.309,55, fijada por la Superfinanciera. Asimismo, la moneda tocó niveles mínimos de $ 3.305,30 y máximos de $ 3.364.

A nivel internacional, los inversionistas están midiendo el impacto que tendría una subida de tasas de interés por parte de la FED en diciembre. De acuerdo con las actas de su última reunión publicadas este miércoles casi todos los miembros creen que “probablemente” tendrán que subir nuevamente las tasas de interés para frenar la inflación.

Entre los factores locales que podría estar presionando al alza al dólar en Colombia está el último dato económico revelado por el Dane ayer: un crecimiento desacelerado del Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre de 2026, del 0,5 %.

Además, los anuncios de inversión y crédito por 35.500 millones de dólares de la rueda de negocios ‘Milagro Week’ en Nueva York estarían enviando señales de que esa inversión extranjera directa podría monetizarse pronto en el territorio nacional, haciendo que circulen más divisas dentro de Colombia.

*Con información de AFP.