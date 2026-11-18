El próximo 27 de noviembre se instalará la mesa tripartita para iniciar la negociación del salario mínimo del año 2027. Así se dio a conocer este miércoles, al publicarse el cronograma que podría llevar las negociaciones hasta finales de diciembre, si no se alcanza un acuerdo previo entre sindicatos y empresarios.

Luego de concluir la reunión de este miércoles 18 de noviembre, liderada por la ministra de Trabajo, Natalia López, se definieron los días en los que se tomarán decisiones, con la expectativa de que se llegue a un acuerdo para aplicar el incremento del próximo año.

Salario mínimo 2027: definen cronograma para negociar alza, tras concluir reunión tripartita

La ministra, como presidenta de la mesa de concertación de política salarial, en donde se evalúa y define el incremento que se aplicará, fue la encargada de aprobar el cronograma, que inicia con el conocimiento y evaluación de las variables que hacen parte de la fórmula y que son las que técnicamente se toman en cuenta para establecer el aumento.

Luego, López, a través de redes sociales, envió un mensaje sobre el proceso que viene en la definición del salario mínimo. Afirmó que ha recorrido el país, escuchando a trabajadores, sindicatos, empresarios, centros de producción y economistas. Sin embargo, lanzó una crítica al gobierno pasado.

En la reunión, liderada por la ministra de Trabajo, Natalia López, se analizaron diferentes variables técnicas para el ajuste salarial del próximo año. Foto: MinTrabajo

Al señalar que para negociar se necesita una mesa con cuatro patas, dijo: “Pero hay un problema. Petro nos dejó una mesa sin patas. Se las quitó. El Gobierno anterior aumentó el salario mínimo un 23 % para 2026, frente a una inflación del 5,1 %. Pero el aumento llegó directamente a 2,9 millones de trabajadores. Cerca de 16 millones de trabajadores informales, autónomos y desempleados quedaron por fuera”, señaló López.

Destacó que 45 de cada 100 trabajadores ganan menos del salario mínimo. Y explicó que contratar formalmente a una persona cuesta alrededor de 2,9 millones de pesos al mes. Citando a Anif, manifestó que ese aumento significa 3,2 billones de pesos adicionales en pensiones, frente a un aumento del 6 %.

“Con esas dificultades, llegamos a la mesa de negociación”, dijo la ministra. Y agregó: “Vamos a hacerlo de frente. Gobierno, empresarios, sindicatos, quienes no siempre han tenido silla, campesinos, repartidores, trabajadoras domésticas, jóvenes y trabajadores informales. Porque no se trata solamente de anunciar un aumento. Se trata de que el salario alcance para vivir y de que más colombianos tengan oportunidad de ganárselo. Porque en esta mesa cabemos todos”.

La pregunta de los analistas es si el incremento del salario mínimo para 2027 será de uno o dos dígitos. Foto: Montaje Andrea Moreno El País

“Petro nos dejó una mesa sin patas. Se las quitó”, señaló Natalia López, ministra de Trabajo, tras conocerse el cronograma para la discusión del salario mínimo.

También señaló, en otro pronunciamiento, que el Gobierno va a buscar consensos. “En este proceso, el Gobierno no viene a imponer. Va a ser mediador entre empresarios y trabajadores”.

Según Anif, la negociación del salario mínimo de 2027 deberá buscar preservar el poder adquisitivo de la moneda, pero también tener en cuenta la compresión salarial y el aumento de creación de ocupaciones informales que generó el incremento en 2026, además de presiones inflacionarias por excesos de demanda y crecimiento moderado del aparato productivo. A todo lo anterior se le suman las implicaciones fiscales que tuvo el incremento del mínimo, no solo en el costo de la nómina, sino también en el pago de pensiones, en un escenario de alta estrechez fiscal.

Arranca el pulso por el incremento del salario mínimo: ¿subirá uno o dos dígitos?

La pregunta de los analistas es si el incremento del salario mínimo para 2027 será de uno o dos dígitos, teniendo en cuenta que la inflación este año se podría ubicar entre 6,5 y 7 por ciento, más la productividad, lo que acercaría la cifra, desde el punto de vista técnico, al 8 por ciento. Pero con planteamientos iniciales de los sindicatos de un aumento del 38 %.